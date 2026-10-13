Po tvrdém zákroku zůstal hokejista nehybně ležet na ledě. Vyděšení diváci sledovali, jak k němu běží lékaři

Hrála se první třetina zápasu amerického univerzitního hokeje NCAA mezi Maine Black Bears a Quinnipiac Bobcats a na časomíře svítilo 10:32. Rozjetý útočník hostí Alex Kostov dohrál u mantinelu obránce domácích Chrise Romainea. Ten po nárazu spadl na led a zůstal bezvládně ležet. Video z haly Alfond Arena v Oronu ve státě Maine se rychle rozšířilo, často ale bez data. Podle oficiálního zápisu se zápas hrál 10. října 2026, tedy na začátku sezony 2026/27. Maine nakonec vyhrálo 5:3. Kostov se dohrávání zápasu nedočkal.
Pět minut, konec zápasu a trest, který rozhodl o přesilovce
Oficiální zápis soutěže Hockey East eviduje zákrok stroze: Alex Kostov, Quinnipiac, první třetina, čas 10:32, pět minut za napadení (v pravidlech NCAA „charging“) a k tomu deset minut osobního trestu do konce utkání. V individuálních statistikách mu za zápas zůstalo 15 trestných minut. Romaine v zápisu žádný trest nemá.
Velký trest znamenal pět minut oslabení, které Quinnipiac neubránil. V čase 13:48 skóroval v přesilové hře Samuel Alfano. Zákrok, kvůli kterému se hala bála o zdraví hráče, tak zasáhl i do výsledku utkání.
Pro Quinnipiac šlo o bolestivý večer. Hosté přijeli jako jeden z nejvýše hodnocených týmů a víkendovou sérii v Maine nakonec rozdělili, jak uvádí oficiální shrnutí univerzity.
O délce ošetřování ani o reakci tribun oficiální zdroje mlčí. Zápis zachycuje čas přestupku, nikoli to, jak dlouho Romaine ležel, než se k němu dostali zdravotníci.
Proč rozhodčí sáhli po nejpřísnější variantě
Pravidla NCAA definují napadení jako násilný zákrok, kterému předchází ujetá vzdálenost. Útočící hráč se rozjede, aby soupeře trefil, a může ho přitom dohrát i do mantinelu. Podle pravidel NCAA mohou rozhodčí za takový zákrok udělit malý, nebo velký trest. Podle závažnosti mohou přidat i osobní trest do konce utkání, případně diskvalifikaci.
Pravidla pro narážení na hrazení navíc kladou odpovědnost na hráče, který hit provádí. Ten má kontakt se soupeřem ve zranitelné pozici co nejvíc omezit. Rozhodčí v Oronu zvolili velký trest a k němu vyloučení do konce zápasu, tedy jednu z přísnějších variant, kterou pravidla nabízejí.
Kvalifikace zákroku ale neříká nic o úmyslu. V zápisu nefiguruje trest za úmyslné zranění soupeře a dostupné zdroje úmysl neprokazují. Šlo o tvrdý hit, který pravidla potrestala. Zda bude následovat dodatečný disciplinární trest, nebylo k datu uzávěrky veřejně potvrzeno.
Podobný případ zná i NHL. V play-off 2021 dostal Mark Scheifele z Winnipegu za napadení Jakea Evanse velký trest a vyloučení do konce utkání. Evanse odváželi z ledu na nosítkách s otřesem mozku a NHL.com následně oznámil Scheifeleho čtyřzápasový distanc. U Romainea zatím chybí obojí: veřejná diagnóza i dodatečný trest.
Odejít z ledu po svých neznamená hrát dál
Když se hráč po takovém nárazu zvedne a opustí led po svých, publikum si oddechne. Právě tady ale začíná část, která na videu vidět není.
Pravidla NCAA jsou při podezření na otřes mozku nekompromisní. Pokud rozhodčí zaznamená chování, které na otřes ukazuje, má okamžitě přerušit hru a vyžádat si čas na ošetření. Hráče pak vyšetří atletický trenér nebo týmový lékař. Pravidla vyjmenovávají varovné signály:
- omámenost a zmatenost,
- nekoordinovaný pohyb,
- potřeba fyzické opory od spoluhráčů,
- změny chování.
Hráč s podezřením na otřes mozku se tentýž den do hry vrátit nesmí. Následuje lékařské vyšetření a postupný návrat do studia i ke sportu pod dohledem lékaře. Na led smí až poté, co ho zdravotník výslovně uvolní.
V tom je podle nás nejsilnější rozměr celého příběhu. Úleva z toho, že se hráč zvedl, a pravidla, která ho mohou držet mimo hru, spolu nesouvisejí. Romaineův návrat nebude záviset na tom, jak odjel z ledu, ale na tom, co ukáže lékařský protokol. Diagnózu ani předpokládanou délku absence tým Maine ani trenér Ben Barr dosud veřejně nesdělili.
Dva draftovaní hráči v jedné kolizi
Romaine není anonymní univerzitní obránce. Narodil se v roce 2004, v roce 2022 si ho v šestém kole draftu vybralo Colorado Avalanche jako celkově 193. hráče a do Maine přišel z univerzity Ohio State. Pro tým z Orona je zkušenou oporou defenzivy.
Kostov je o dva roky mladší. Útočník s číslem 17, rodák z kanadské Mississaugy, nastupuje za Quinnipiac jako student prvního ročníku. Los Angeles Kings ho v létě 2026 draftovali v šestém kole jako 177. hráče. Do zápasu vstoupil jako perspektivní talent a skončil v něm po necelých jedenácti minutách.
Univerzitní hokej přitom láká stále víc mladých hráčů. Od 1. srpna 2025 mohou do NCAA přecházet i hráči z kanadských juniorských soutěží CHL, pokud si zachovají amatérský status. Silnou stopu tam mají i Češi: Václav Nestrašil hraje za UMass, Dominik Rymon za Bowling Green, Filip Juříček za St. Lawrence a Marek Hejduk za Harvard. Mezi ženami se ve Wisconsinu prosazuje Adéla Šapovalivová. Podobné zákroky a pravidla, která je trestají, se jich týkají stejně jako hráčů z Orona.
Ve statistikách zůstane po zápase z 10. října výhra Maine 5:3, přesilovkový gól Samuela Alfana a patnáct trestných minut u Kostovova jména. O Romaineově dalším zápase ale rozhodne ordinace týmového lékaře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka