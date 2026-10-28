Češi přestávají kupovat šlehačku ve spreji. Nahrazují ji touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a drží tvar celý den

Stačí otočit plechovku se šlehačkou ve spreji a přečíst si drobné písmo na zadní straně. Kolik domácností už sprej z lednice vyřadilo, žádná statistika neukazuje. Důvody, proč to zkusit, se ale dají vyčíst z etikety i z účtenky. A domácí šlehačka zpevněná jednou nenápadnou přísadou vydrží v lednici v kondici celý den i déle.
Co prozradí etiketa na plechovce
Vezměme jednu z běžně prodávaných šlehaček ve spreji. Smetany je v ní 80 %, zbytek tvoří hlavně glukózový sirup (12 %) a cukr (4 %). Aby obsah v dóze vydržel a vystříkl v pěkných kopečcích, přidává výrobce:
emulgátory, stabilizátory jako karagenan a fosforečnany, oxid dusný jako hnací plyn. Přečtěte si také: Tenhle salát z lahůdek zbožňuje celé Česko. Kvůli jeho 2 jménům se ale Češi hádají dodnes
Domácí šlehačka si vystačí se smetanou a trochou cukru. O tom, kolik sladidla do ní půjde, rozhoduje ten, kdo šlehá. Složení se tak dá spočítat na prstech jedné ruky. Právě v tom kratším seznamu bez glukózového sirupu a přídatných látek je domácí verze zdravější. Na tuku a kaloriích se ale neušetří, smetana ke šlehání je dokonce tučnější než obsah zmíněné plechovky.
Bez dobré smetany nic nevydrží
Základem je smetana ke šlehání, která má aspoň 30 % tuku. Víc tuku znamená pevnější a stálejší pěnu. V obchodech je nejběžnější varianta s 33 % tuku, smetana se 40 % drží ještě lépe, jen dá menší objem.
Druhou podmínkou je chlad. Smetana má jít do šlehání vychlazená zhruba na 8 až 10 °C a předem se vyplatí dát do lednice i nádobu a šlehací nástavce. Cukrář Josef Maršálek v pořadu Českého rozhlasu doporučil kápnout do smetany trochu citronové šťávy, díky které smetana při šlehání rychleji zhoustne.
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Šlehačka je pěna. Bublinky vzduchu v ní drží jen síť drobných tukových kapiček, a když se ta síť rozpadne, zbude z ozdoby louže. Nejjednodušší pojistkou je krémový sýr mascarpone. Na 250 ml vychlazené smetany počítejte zhruba se 70 g moučkového cukru a 250 g mascarpone. Při přípravě dodržte toto pořadí:
Smetanu ušlehejte samotnou do pěny. Teprve potom do ní zapracujte cukr. Mascarpone přidejte úplně nakonec a šlehejte už jen krátce, aby pěna nesplaskla.
Jak dlouho šlehačka zpevněná mascarpone vydrží, vyzkoušeli v roce 2023 v americké firmě King Arthur Baking, i když s menší dávkou mascarpone, než uvádí recept výše. Různě zpevněné šlehačky nechali pět dní v lednici. Obyčejná šlehačka úplně zkapalněla, zatímco ta s mascarpone si udržela většinu vzduchu a jen místy trochu zřídla. Na dorty a řezy, které se zdobí už večer před oslavou, se proto mascarpone hodí.
Přečtěte si také: Zapomeňte na bramborový salát. Češky letos chystají na Vánoce 1 přílohu, po které nikoho netlačí žaludek Šlehačka zpevněná mascarpone vydrží v lednici i na dortech a řezech zdobených už den před oslavou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když mascarpone doma chybí
Spolehlivě funguje i želatina a dávka je malá, zhruba půl lžičky na 250 ml smetany. Rozpuštěnou želatinu nechte trochu vychladnout a přilijte ji ve chvíli, kdy smetana začíná houstnout.
Kdo chce krém s menším podílem tuku, může do hotové šlehačky vmíchat řecký jogurt. Na tři díly šlehačky stačí jeden díl jogurtu. Směs zůstane pevná a dostane svěží, lehce kyselý tón, který nejlépe ladí s jahodami, malinami nebo jiným čerstvým ovocem.
Všechny tři způsoby zpevnění přehledně shrnuje tabulka:
Přísada Dávka Výsledek Mascarpone 250 g na 250 ml smetany, k tomu zhruba 70 g moučkového cukru v testu King Arthur Baking (s menší dávkou mascarpone) si šlehačka po pěti dnech v lednici udržela většinu vzduchu, jen místy zřídla; hodí se i na dorty a řezy zdobené den předem Želatina asi půl lžičky na 250 ml smetany spolehlivě zpevní; vlažnou želatinu přilijte do houstnoucí smetany Řecký jogurt jeden díl na tři díly hotové šlehačky krém s menším podílem tuku, který drží tvar; svěží, lehce kyselá chuť, nejlépe s čerstvým ovocem Kolik ušetříte a kde sprej vyhrává Přečtěte si také: Brambory na zimu nikdy neskladujte vedle tohoto. Většina Čechů to dělá a za měsíc je vyhazuje
V říjnu 2026 stála na Rohlíku 250ml šlehačka ve spreji 70,90 Kč, tedy přes 280 Kč za litr. Stejně velké balení čerstvé smetany ke šlehání s 33 % tuku vyšlo na 47,90 Kč, v přepočtu asi 192 Kč za litr. Litr spreje tak vyjde zhruba o polovinu dráže. Přidané mascarpone samozřejmě nákup prodraží, na běžné ozdobení ale stačí smetana s cukrem.
V čem sprej opravdu boduje, je trvanlivost. Neotevřený vydrží několik měsíců a po otevření se má spotřebovat do sedmi dnů. Otevřenou čerstvou smetanu je naproti tomu podle výrobce potřeba zpracovat do dvou dnů.
Pro ty, kdo nechtějí přijít o stříkání
Kdo si na kopečky z trysky zvykl, může sáhnout po šlehačkové láhvi na bombičky. Nalije se do ní obyčejná smetana a oxid dusný z bombičky ji při stisknutí promění ve šlehačku. Výsledek vypadá jako ze spreje, jen složení zůstává čistě domácí.
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Zdroje: https://sita.sk/byvaniehrou/ako-pripravit-pevnu-slahacku-aj-bez-stuzovaca-pomozu-jednoduche-triky-ktore-funguju/, https://www.kingarthurbaking.com/blog/2023/06/08/stabilized-whipped-cream, https://www.rohlik.cz/1300323-laura-slehacka-ve-spreji, https://www.rohlik.cz/1309487-bohemilk-cerstva-smetana-ke-slehani-33, https://www.skrblik.cz/navod/proc-je-slehacka-tuha, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/281214-velky-test-smetan-ke-slehani-ktera-je-lahodna-a-ktera-nestoji-za-nic, https://zlin.rozhlas.cz/5-figlu-diky-kterym-bude-slehacka-dobre-drzet-radi-cukrar-josef-marsalek-8485017, https://www.denik.cz/gastronomie/slehacka-domaci.html