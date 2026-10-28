Reklama
Vystřihněte a uschovejte: přehled režimů vaší troubyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Návod k troubě obvykle skončí hned po vybalení v šuplíku a s […]
Vystřihněte a uschovejte: přehled režimů vaší trouby
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 28.10.2026 04:04
Reklama
Čeští důchodci si příští rok pohorší, i polepší: Co se chystá v roce 2027?
Dva sousedé si v lednu na lavičce porovnají dopisy o výši důchodu. […]
Důchodci pozor: Skoro každá 5. žádost končí zamítnutím. Může za to i zaměstnavatel
Papír, který vám firmy roky dávaly k podpisu a který spousta lidí […]
Je to oficiální: tyto ročníky čeká nejhorší důchod za posledních 30 let. Ověřte si, jestli jste mezi nimi
Dvě klíčová čísla, podle kterých stát přepočítává celoživotní výdělky na starobní důchod, […]
Majitelé domů, pozor. Kdo vynechá tuhle 1 kontrolu, tomu pojišťovna po požáru nemusí dát ani korunu
Když v rodinném domě hoří, myslí majitel hlavně na to, aby se […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Odborník zhodnotil oblíbené párky ze supermarketů. Vynikly pouze 2 výrobky
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:10
4 min
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta na perníčky a změknou už za 2 dny
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:06
4 min
Tatry strhávají všechnu pozornost na sebe, ale pod nimi je jeskyně, kde se led drží celý rok
VědaŽivě.cz
dnes, 04:05
4 min
Vystřihněte a uschovejte: přehled režimů vaší trouby
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:04
4 min
Teenager si koupil 3D tiskárnu za 11 tisíc a ze sklepa rodičů vydělal miliony. Pomohlo mu jedno virální video s 50 miliony zhlédnutí
Mobify.cz
dnes, 04:03
4 min
Reklama
AI zdarma a bez odesílání dat na cizí servery. Opera představila zásadní novinku
cdr.cz
dnes, 04:00
2 min
Tuhle věc nikdy nekrájejte na dřevěném prkénku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim prkénko páchne
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:53
4 min
Ani ocet, ani soda. Zažloutlá trouba bude zase bílá díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:51
4 min
Test znalostí ostravštiny: Slova, která jinde člověk neuslyší, mohou zaskočit i místní rodáky
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 03:25
1 min
Test znalostí cen ze socialistické hospody: Mnohé z 10 otázek potrápí i starší ročníky
Cooky.cz
dnes, 03:00
3 min
Reklama
Salát z brambor a vajec na teplé bagetě spojuje jemnou náplň s příjemně křupavým pečivem
Cooky.cz
dnes, 02:18
4 min
Jak zpracovat trnky a vyrobit z nich Povidla či Sirup?
FAJNTIP.cz
dnes, 02:00
1 min
Bifaciální panely a sledování slunce. Nová solární elektrárna vyrobí 47,2 GWh ročně
Volty
dnes, 01:00
1 min
Skandál v NBA nabírá nový rozměr. Malik Beasley se chystá přiznat vinu v kauze zmanipulovaných statistik
Vše o sportu
27. 10. 2026, 23:42
4 min
Arsenal zažil pohárovou ostudu. Vyřadil ho čtvrtoligista, mladík dostal červenou a rozhodly penalty
Vše o sportu
27. 10. 2026, 23:31
3 min
Reklama
Retro kokosky ze zbylých bílků: Osvědčený recept na drobné cukroví s vůní kokosu a zlatavým povrchem
Cooky.cz
27. 10. 2026, 23:15
3 min
Nvidia v tichosti ořezala specifikace Rubin, HBM 4 i NVLink 6 zpomalily
diit.cz
27. 10. 2026, 23:00
1 min
Nelítostný Lehečka ukončil kariéru grandslamovému šampionovi
Aktuálně.cz - Sport
27. 10. 2026, 22:47
Obří šok v Anglii. Dron, hloupé oplácení a Arsenal vypadl s týmem ze čtvrté ligy
Aktuálně.cz - Sport
27. 10. 2026, 22:27
Zoufalství Sparty se prý všem líbí. Jsme chlapi, opakoval kapitán a nechtěl fňukat
Aktuálně.cz - Sport
27. 10. 2026, 21:43
Reklama
Samsung Galaxy ukrývá v One UI 9 pět nastavení, která vás zbytečně otravují. Vypněte je hned po prvním zapnutí
Mobify.cz
27. 10. 2026, 21:27
6 min
Od dědičného onemocnění po rakovinu krve: Tři skutečné příběhy pacientů, u jejichž léčby byla využita pupečníková krev
Plné zdraví
27. 10. 2026, 21:23
3 min
Strálek: Zapomenutý hrad nad údolím Stráleckého potoka, který hlídal Královskou stezku do Rýmařova
Svět cestovatele
27. 10. 2026, 21:16
2 min
Národní divadlo vyhlásilo stávkovou pohotovost. Herci žádají odchod Klempíře
Aktuálně.cz - Zprávy
27. 10. 2026, 20:53
Wolff se zastal Russella po tvrdé kritice od Marka
SvětFormule.cz
27. 10. 2026, 20:40
2 min
Reklama
Slavný Pávek měl i velmi těžké období. Marián Labuda bojoval s nemocí a následky smrtelné nehody
Žena.cz
27. 10. 2026, 20:40
Izraelské volby: Nejvíc mandátů odhady slibují Likudu, opozice ale bude silnější
HN.cz
27. 10. 2026, 20:37
Slavia ukončila neobvyklou černou sérii. Proti Zbrojovce zářil Suleiman
Aktuálně.cz - Sport
27. 10. 2026, 20:37
V Izraeli se rýsuje pat: Opozice těsně vede. Předčasná radost, zní od Netanjahua
Aktuálně.cz - Zprávy
27. 10. 2026, 20:21
Sparta prohrála na ledě Kladna 5:1
Pražská Drbna
27. 10. 2026, 20:19
2 min
Reklama
Tisíce levných Android telefonů mají malware už z výroby. Nelze ho smazat, je součástí systému a funguje skrytě na pozadí
Mobify.cz
27. 10. 2026, 20:09
7 min
Jako středoškoláci ji dali k adopci. Hannah Jennings se se svými biologickými rodiči setkala až ve 22 letech
Centrum Extra: Ženy
27. 10. 2026, 20:00
2 min
Energie nestačila na Boleslav. Prohrála podruhé v řadě
Karlovarská Drbna
27. 10. 2026, 20:00
1 min
Mikroplasty v plicích s rakovinou jsou častější, hlavní příčina ale zůstává jiná
Plné zdraví
27. 10. 2026, 19:59
4 min
Realitní makléřka Sandrine si vzala o 25 let staršího milionáře z Alp. Asi po roce zemřel a z majetku jí nezbylo nic
Centrum Extra: Ženy
27. 10. 2026, 19:57
2 min
Reklama
Další selhání Pardubic, srazil je Litvínov. Kladno smetlo Spartu a už stíhá giganty
Aktuálně.cz - Sport
27. 10. 2026, 19:57
Mléko z lednice jako domácí lékárna: večerní lázeň se sodou na 15 minut má zatočit i s plísní na nohou
Centrum Extra: Zdraví
27. 10. 2026, 19:56
2 min
Sainz zpochybňuje verdikt komisařů: Mně by to neprošlo
SvětFormule.cz
27. 10. 2026, 19:55
2 min
Prášky na odvodnění berou tělu draslík. Petržel ho má dost, čaj na oteklé nohy se z ní louhuje nejvýš 7 minut
Centrum Extra: Zdraví
27. 10. 2026, 19:54
2 min
Brutnák má srazit vysoký cholesterol. Stačí prý lžička listů do čtvrt litru vody, čísla o účinku ale nikdo nedodal
Centrum Extra: Zdraví
27. 10. 2026, 19:53
2 min
Reklama
Reklama
Národní divadlo vyhlásilo stávkovou pohotovost. Herci žádají odchod Klempíře
Mikroplasty v plicích s rakovinou jsou častější, hlavní příčina ale zůstává jiná
Slavný Pávek měl i velmi těžké období. Marián Labuda bojoval s nemocí a následky smrtelné nehody
Sovětská ponorka uvázla na skalách u švédské základny. Posádka tvrdila, že zabloudila
Muskovi se nelíbí Nolanova Odyssea. Z trucu zveřejnil verzi od umělé inteligence
Reklama
Reklama