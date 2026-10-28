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Odborník zhodnotil oblíbené párky ze supermarketů. Vynikly pouze 2 výrobky

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Dvě balení párků vedle sebe v chladicím boxu často vypadají skoro stejně. […]
Odborník zhodnotil oblíbené párky ze supermarketů. Vynikly pouze 2 výrobky

Odborník zhodnotil oblíbené párky ze supermarketů. Vynikly pouze 2 výrobky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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