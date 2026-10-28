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Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta na perníčky a změknou už za 2 dny

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Kdo někdy pekl perníčky podle opravdu starého receptu, ví, že se na ně kdysi čekalo celé týdny. Dnešní recepty to zvládnou za pár dní a jednu obyčejnou surovinu ze spíže...
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta na perníčky a změknou už za 2 dny

Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta na perníčky a změknou už za 2 dny

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 04:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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