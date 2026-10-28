Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta na perníčky a změknou už za 2 dny

Kdo někdy pekl perníčky podle opravdu starého receptu, ví, že se na ně kdysi čekalo celé týdny. Dnešní recepty to zvládnou za pár dní a jednu obyčejnou surovinu ze spíže v nich najdete skoro vždycky. Dva dny nejsou přesná lhůta pro každý recept, protože hodně záleží i na vlhkosti v bytě. Proti týdnům trpělivosti je to ale obrovský rozdíl.
Perník po prababičce potřeboval trpělivost
Původní perník vznikal hlavně z medu a mouky. Takové těsto bylo husté, tuhé a obsahovalo jen málo vody. Perníkáři ho nechávali zrát týdny i měsíce a teprve těsně před pečením do něj zapracovali kypřidlo. V tradičním receptu na perník ze dvou těst je tím kypřidlem jedlá soda.
Ani upečením čekání nekončilo, protože tvrdé kusy měkly nejméně čtrnáct dní. Med totiž čerstvě upečený perník zpočátku spíš zpevní a měkkost přichází až s tím, jak pečivo pomalu nasává vlhkost z okolí. Doma si takovou přípravu dnes dovolí málokdo. Kdo se do pečení pustí v polovině prosince, potřebuje perníčky, které budou k jídlu na Štědrý den.
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Surovinou z nadpisu je obyčejná jedlá soda. Chemicky jde o hydrogenuhličitan sodný, bílý prášek, který po rozpuštění ve vodě vytváří zásaditý roztok. Najdete ho i v běžných kypřicích prášcích do pečiva.
Se sodou počítá prakticky každý recept na perníčky, které jsou měkké hned po upečení. V osvědčených rodinných receptech i u známých kuchařských blogerek se objevuje zhruba jedna lžička sody na 400 až 500 gramů hladké mouky. Sama o sobě ale zázrak neudělá. Za rychlým změknutím stojí její spolupráce s máslem a vejci, které tradiční medový perník neměl. Sodu před zaděláním promíchejte s moukou a ostatními sypkými surovinami, aby se v těstě rozptýlila rovnoměrně a nikde nezůstaly hrudky.
Rozdíl mezi tradičním medovým perníkem a dnešními perníčky shrnuje tabulka:
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Tradiční medový perník Dnešní perníčky s máslem a vejci Těsto hlavně z medu a mouky, husté, tuhé, s malým podílem vody navíc obsahuje máslo a vejce Kypření kypřidlo (v receptu ze dvou těst jedlá soda) se zapracuje až těsně před pečením zhruba jedna lžička jedlé sody na 400 až 500 g hladké mouky, předem promíchaná se sypkými surovinami Čekání na měkkost těsto zraje týdny i měsíce, upečené kusy odpočívají nejméně čtrnáct dní měkké hned po upečení; případné ztvrdnutí po vychladnutí zmizí během pár dní, kdy perníčky natáhnou vlhkost ze vzduchu Co lžička sody v těstě dokáže
V horké troubě soda uvolňuje oxid uhličitý, a tím těsto nakypří. Kromě kypření má v těstě na starosti ještě tři další věci:
Na skus je perníček jemnější, protože zásadité prostředí brzdí vznik lepku. Perníček vyjde všude stejně silný a stejně propečený. Vejce v zásaditém těstě tuhnou později, takže se těsto v troubě mezitím stačí rozložit do roviny. Tmavší barvu a plnější chuť mají perníčky se sodou díky tomu, že jejich povrch v troubě zhnědne rychleji. Kdy vyndat plech a kam perníčky uložit Přečtěte si také: Za socialismu stál 1 480 Kčs a měla ho na lince každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita
O tom, kdy vyndat plech, rozhoduje spodní strana. Když je propečená a pevná na dotek, perníčky vytáhněte, přestože jsou jinak ještě měkké. Každá minuta navíc je zbytečně vysuší. Dokud jsou horké, přetřete je rozšlehaným vejcem, případně žloutkem zředěným trochou mléka. Po vychladnutí se pak hezky lesknou.
Perníčky je čas vyndat z trouby, jakmile mají propečenou a pevnou spodní stranu, i když jsou nahoře ještě měkké. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Během prvních dnů můžou trochu ztvrdnout, hlavně ty s vyšším podílem medu. Stačí je pak nechat pár dní odpočinout v místnosti, kde si vodu ze vzduchu postupně vezmou zpátky a vláčnost se jim vrátí. Topení ale vzduch v bytě vysušuje, a proto patří perníčky do dózy, kterou lze dobře zavřít. Kdyby ani potom nepovolily, vložte do dózy kousek jablka nebo plátek chleba. Ozdobená strana perníčků s nimi ale nesmí přijít do styku, jinak se poleva začne rozpouštět.
Jablko nebo chléb vyndejte hned, jak perníčky povolí. Zbytečná vlhkost v zavřené dóze by mohla vést k plísni.
Přečtěte si také: Ani sůl, ani rýže. Vlhká cukřenka se už nikdy nezatuhne, když do ní přidáte 1 věc Víc sody neznamená měkčí perníčky
Někoho může lákat přisypat do těsta sody víc. To se nevyplatí. Vyzkoušela to americká cukrářka Stella Parks, která pro web Serious Eats připravila několik várek zázvorových sušenek a do každé přidala o trochu víc sody, od verze úplně bez ní až po plnou lžičku. Sušenky se mezi várkami lišily víc, než by člověk u tak drobných rozdílů čekal. Její rada proto zní: dávku sody v receptu nenavyšovat.
Nejlepší je tedy držet se množství, se kterým recept počítá. Jedna lžička na běžnou domácí dávku těsta stačí, stejně jako sodu v rozumné míře přidávaly do perníku už prababičky.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-nejlepsi-recepty-na-medove-pernicky-vcetne-rad-a-tipu-na-zdobeni-40304110, https://www.eatyourbooks.com/blog/2016/07/19/soda-science, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-recept-na-milovske-pernicky-ktere-jsou-hned-mekke-40498385, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-testo-zraje-vetsinou-pul-roku-jedno-mam-ale-stare-deset-let-rika-pernikar-202745, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD, https://mojewypieki.com/en/recipe/honey-gingerbread-cookies, https://www.denik.cz/gastronomie/pernicky-mekke.html, https://www.denik.cz/gastronomie/ihned-mekke-pernicky.html