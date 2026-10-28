Kdo má ve spíži tenhle skleněný demižon po babičce, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 1 200 Kč

Skleněný demižon s úzkým hrdlem patří k věcem, které ve spíži nebo ve sklepě vydrží celé generace a nikdo si jich už ani nevšimne. Při velkém úklidu pak často skončí u kontejneru na sklo. Starší kusy si ale dnes hledají sběratelé i lidé, kteří si zakládají na retro bydlení. Jestli ten váš patří mezi ty cenné, zjistíte za pár minut.
Nejdřív ho otočte dnem vzhůru
Než demižon vynesete, vezměte ho do rukou a podívejte se na dno. Láhve foukané ručně tam mívají drsnou jizvu. Zůstala po kovové tyči, na které sklář nádobu přidržoval, když ji dokončoval. Novější kusy mají dno hladké.
O stáří prozradí hodně i hrdlo. U ručně foukaného skla bývá ústí trochu nakřivo a stěny mají místy jinou tloušťku. Občas v nich zahlédnete drobné vzduchové bublinky a celá nádoba nemusí být dokonale souměrná.
Přečtěte si také: Tenhle salát z lahůdek zbožňuje celé Česko. Kvůli jeho 2 jménům se ale Češi hádají dodnes Ručně foukaný demižon prozradí nestejná tloušťka stěn, bublinky ve skle a drsná jizva na dně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dnešní demižony z prodejen se vyrábějí strojově ve formě, a proto mají stěnu po celé ploše stejně tlustou. Pletený košík sám o stáří mnoho neprozradí, protože opletené demižony se prodávají i dnes. Víc se tedy vyplatí věřit sklu.
Rozdíly přehledně shrnuje následující tabulka:
Čeho si všímat Starší kus Novější kus Výroba ručně foukané sklo strojově ve formě Dno drsná jizva po kovové tyči hladké Stěny místy jiná tloušťka všude stejně silné Kolik za starý kus dají sběratelé
Časopis Květy na jaře sestavil orientační přehled cen, podle kterého nejvíc záleží na objemu a stáří. Třílitrová láhev se podle něj prodává zhruba za 400 Kč, pětilitrová asi o 100 Kč dráž. Nejvyšší částku z přehledu má historický kus. U dvacetilitrového demižonu z první republiky, na kterém je znát patina, může cena vystoupat až na 1 200 Kč.
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Podobné částky se objevují i v inzerci. Na Bazoši v říjnu visela nabídka dvou starožitných demižonů z první republiky, za které prodávající chtěl 1 200 a 1 500 Kč.
Co cenu zvedne a co ji srazí
Sběratel se nejdřív dívá na stav. Sklo by mělo být neporušené a pletený obal pevný, bez děr a uvolněných prutů. I malá prasklina u hrdla dokáže ze sběratelského kousku udělat obyčejnou starou láhev, proto před prodejem přejeďte prsty po ústí a celou nádobu pečlivě prohlédněte.
U zachovalého kusu pak cenu podle Květů zvedá ruční práce, tedy košík upletený rukou nebo malovaná výzdoba, a také vyšší stáří. Svou roli hraje i objem, hlavně u láhví od 25 litrů výš.
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Obyčejných použitých demižonů je ale na trhu spousta. Inzeráty často podávají lidé, kteří s domácím vínem skončili a vyklízejí sklep. Jeden prodávající z okolí Brna v polovině října nabízel pětilitrový demižon za 50 Kč, desetilitrový za 100 Kč a padesátilitrový za 350 Kč. Na Třebíčsku zase někdo prodával deset padesátilitrových kusů po 300 Kč.
Z porovnání s cenami z Květů plyne, že velká láhev vynese víc jen tehdy, když je k tomu stará a zachovalá.
Proč se mu říká demižon
Název přišel z Francie, kde se nádobě říká dame-jeanne, v překladu paní Jana. Váže se k němu legenda o neapolské královně Johaně I., francouzsky Jeanne, která prý strávila noc u skláře v okolí Draguignanu. Ten jí potom na památku vyrobil nádobu tak velkou, že nad ní všichni žasli. Druhé vysvětlení odvozuje slovo od perského Dámghánu, kde se vyrábělo vyhlášené sklo.
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V českých domácnostech sloužil demižon hlavně na víno, mošt a slivovici. Vyrábí se v objemech zhruba od litru až po 50 litrů. Opletení z proutí nebo z plastové bužírky tlumilo nárazy při převozu a díky uchu se z velké láhve lépe nalévalo. Na ochraně záleželo, protože rozbitá nádoba znamenala ztrátu všeho, co se v ní vezlo.
V českých domácnostech se v demižonech nejčastěji uchovávalo víno, mošt a slivovice. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když se s ním loučit nechcete
Pokud se vám starý demižon prodávat nechce, může doma posloužit jako dekorace. Po důkladném vypláchnutí do něj dejte suché květiny nebo trávy z vlastní zahrady. Kdo má trpělivost, může v něm s pomocí dlouhé pinzety založit i malé terárium.
Kdo si doma dělá víno, může demižonu vrátit i jeho původní účel. Při kvašení stačí hrdlo uzavřít kvasnou zátkou.
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Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/demizony/, https://dum.bazos.cz/inzeraty/demizony/, https://stefanasilber.com/decorating-with-demijohns/, https://appraisily.com/articles/old-bottles-identification/, https://www.vinarskydum.cz/radce/postrehy/257-demizony-jsou-vecne, https://cs.wikipedia.org/wiki/Demi%C5%BEon, https://www.kvety.cz/zajimavosti/demizon-vintage-trend-nadoba-na-tekutiny-vino-dekorace-sberatelstvi-cena-starozitnost/