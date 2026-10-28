Všichni v Česku tuhle knihu měli doma. Kdo má štěstí, prodá ji i za 50 000 Kč

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Kdo by si nepamatoval ten okamžik? Návštěva u babičky, nedělní oběd dozněl, v obýváku voní vosk na nábytek a ze spodní police vitríny se vytahuje obrovský svazek, který se musel držet oběma rukama. Kožená vazba, zlacené ořízky, papír tenký jako cigaretový a na něm rytiny, nad kterými se tajil dech. Nám dětem připadaly jako okno do jiného světa, dospělým jako rodinný poklad, o který se pečlivě pečuje. A právě takový kousek může být dnes pro sběratele svatým grálem.
Řeč je o monumentálním dvousvazkovém vydání Bible s ilustracemi Gustava Doré, které vyšlo v Praze v letech 1888 až 1892. Na svou dobu šlo o absolutní vrchol knižní elegance. Mohly si ho dovolit jen movitější české rodiny a stávalo se ozdobou měšťanských salonů, far i prvorepublikových vil. Že taková kniha přežila světové války, stěhování, vlhké sklepy i vyklízení chalup, je malý zázrak sám o sobě.
Příběh české hrdosti: Jan Otto a francouzský génius
Za celým projektem stál věhlasný pražský nakladatel Jan Otto, muž, který dal Čechům Ottův slovník naučný a přesvědčil národ, že kvalitní kniha je věc cti. Na překladu z latinské Vulgáty pracovali P. Václav Štulc a Antonín Lenz, takže čeština byla důstojná a přesná. Vizuální stránku zaštítil francouzský malíř a rytec Gustave Doré, jehož dramatické dřevoryty hrající světlem a stínem dodnes dokážou zamrazit. Sloupcové ornamenty doplnil Hector Giacomelli.
Spojení české nakladatelské píle a světového výtvarného talentu vytvořilo dílo, které se dědilo z generace na generaci. Možná ho máte dodnes na chalupě, v bedně na půdě nebo ve skříni po prarodičích, kam ho kdysi uložil někdo, kdo ho nechtěl vyhodit, ale už pro něj neměl místo. Tehdy stála taková kniha pořádný kus měsíčního platu, dnes může jít o mnohem víc.
Detektivka pro sběratele: Jak poznat opravdový originál
Rozhoduje několik věcí. Sběratelé hledají kompletní dvousvazkový soubor z let 1888–1892 v původní celokožené nebo polokožené nakladatelské vazbě se zlatou a slepotiskovou ražbou. Podívejte se na titulní list, na rok vydání a jméno nakladatele Jana Otty. Přelistujte rytiny a ověřte, zda žádná nechybí. Pozdější reprinty a lidovější vydání vypadají na první pohled podobně, ale cenově jsou úplně jinde.
Znalec starých tisků a aukční odhadce to shrnuje takto: „U historických tisků a bibliofilií neurčuje cenu pouze letopočet na titulním listu nebo slavné jméno ilustrátora. Zásadním kritériem je fyzický stav knihy. Původní celokožená nakladatelská vazba Ottova vydání z let 1888–1892 v bezvadném stavu je vzácná a vyhledávaná, avšak jakýkoliv neodborný zásah, chybějící rytina či poškození vlhkostí sráží hodnotu exempláře na zlomek ceny.“ Jinak řečeno: pokud je vaše kniha nepoškozená, kompletní a v původní vazbě, držíte v rukou skutečnou sběratelskou raritu.
Kolik to dnes stojí a co říkají sběratelé
Poškozené svazky nebo pozdější reprinty se dnes pohybují od několika stokorun po jednotky tisíc. Dokonale zachovalý originální komplet ale dokáže v aukčních síních, například v Aukční síni Vltavín, vystoupat na desítky tisíc korun. Jedno je jisté: poctivé české knižní řemeslo si svou hodnotu drží a s přibývajícími lety spíš roste.
Zároveň je dobré zachovat chladnou hlavu. Jak v diskusi sběratelů připomíná jeden z nich: „Na Aukru si prodejce vystaví kus za 68 tisíc a média z toho udělají senzaci, že každý Čech má doma na půdě poklad. Realita je taková, že v devíti z deseti případů jde o zničený reprint nebo běžnou modlitební knížku s hodnotou pár stovek.“ Právě proto se vyplatí nespoléhat na nadsazené inzeráty. Pokud máte pocit, že váš kousek je skutečný originál od Jana Otty, oslovte renomovaný antikvariát nebo aukční dům a nechte ho odborně ocenit.
Tak se projděte po půdě, otevřete staré skříně a podívejte se do police, kolem které jste jako dítě chodili stokrát. Třeba tam stále leží kus rodinné historie, který může udělat radost nejen vzpomínkami. A co vy, našli jste někdy ve své rodinné knihovně podobný poklad?
Zdroje článku: catholic-resources.org, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský