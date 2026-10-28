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Všichni v Česku tuhle knihu měli doma. Kdo má štěstí, prodá ji i za 50 000 Kč

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Dennívýzva
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Pamatujete na tu obří knihu v babiččině obýváku, kterou jste jako děti směli otevřít jen s čistýma rukama? Dnes po ní sběratelé pátrají a nabízejí desítky tisíc korun. Poznáte, co přesně se skrývá ve vaší skříni?
Všichni v Česku tuhle knihu měli doma. Kdo má štěstí, prodá ji i za 50 000 Kč

Všichni v Česku tuhle knihu měli doma. Kdo má štěstí, prodá ji i za 50 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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