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Stačí správný způsob zalévání. Orchidej se probudí a bude kvést

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Udržování vlhkosti je u orchidejí nesmírně důležité. Především nyní v letním a podzimním období představuje správné zalévání základ. Ideální je umístit květináč s orchideou do ještě většího truhlíku. Zabrání se tak zbytečnému unikání vlhkosti. Právě velký květináč dokáže udržet vlhkost uvnitř. Musí být ale dostatečně velký, jinak by se mohla začít vytvářet plíseň, jež orchideu zničí. Vhodný je ale i pravidelný postřik puků. Důležité je ale i správné zalévání orchidejí.
Orchideje

Orchideje

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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