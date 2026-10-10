Špatné uskladnění medu ho může velmi rychle zničit

Med je jedinečný přírodní produkt, který je neocenitelným výsledkem neúnavné práce včel a bohatstvím jejich úlů. Abychom ale mohli tento dar přírody využít a uskladnit co nejdéle, je zapotřebí u toho správně postupovat.
Proč je uskladnění medu důležité
V první řadě je třeba se podívat na to, co se stane, pokud med uskladníme špatně. V takovém případě může dojít k tzv. fermentaci, tedy stavu, kdy se med během krátké doby přemění v kašovitou hmotu bez chuti.
Jak tedy med uskladnit? Studená spíž nebo sklep s kouskem suchého místa bude pro uskladnění medu nejideálnější. Pokud med nekupujete ale vyrábíte si jej sami nebo ho dostáváte rovnou stočený ve větších nádobách, med nalijte nejlépe do skleněných nádob s dobře uzavíratelným víkem.
Vyhněte se přitom plastům, které mohou chuť tekutého zlata výrazně ovlivnit. Stejně tak ho oddělte od ostatních produktů, pokud ho budete skladovat v lednici. Je velmi důležité, aby med v době, kdy jej chcete uchovat blízko jiných potravin nenasákl do sebe zbytečně pachy z ostatních potravin.
Pozor dejte při zásobení nejen na výběr místa, ale i na teplotu při které med skladujete. Optimální teplota je mezi 10 až 18 stupni Celsia. Med uložte nejlépe na suché, stinné místo. Jakmile byste ho vystavili přímému slunci, riskovali byste současně i to, že med chytne plíseň.
Při vyšší teplotě se v něm mohou množit nejenom spory plísní, ale i kvasinky. Med by neměl během uskladnění za žádných okolností kynout, ani by se v něm neměly tvořit příliš velké bubliny. Med je doslova dar. Foto: Pixabay Kde med nikdy nevystavovat
Vyhněte se i místům jako je například teplý radiátor. Vhodné není umísťovat med ani tam, kde teploty přesahují přes dvacet stupňů Celsia. Týká se to především okenních parapetů nebo slunných balkonů.
Vhodné totiž není přímé sluneční světlo. Med se při vyšších teplotách může přeměnit nejčastěji v cukernatou hmotu, ztrácí tím ale nejen přirozenou konzistenci, což není takový problém, ale i příjemnou medovou chuť.
Kromě teploty dejte pozor i na vlhkost. Med může i během krátké doby začít kvasit. Vhodné není ani to, že ho dáte na mrazák. Právě tam nejčastěji zhoustne, ztvrdne a po čase i zkrystalizuje, čímž se může zničit i celé jeho aroma.
Co může být na medu ještě podezřelého? Med, na jehož povrchu ulpí pěna nebo se během skladování náhle změní jeho barva tím, že ztmavne, často vzbuzuje první obavy z jeho zkažení.
Z medu je často cítit alkoholový zápach, který má nejčastěji kyselou chuť. Takový med je lepší vyhodit než zkonzumovat. Pokud, ale med vykazuje příjemnou chuť i vůni, je dobré ho po otevření sklenice sníst co nejdříve. Po delším čase může totiž zkrystalizovat.
Pokud budete chtít navrátit medu po krystalizaci opět tekutou konzistenci, stačí ho nahřát třeba ve vodní lázni. Nikdy však nepřekračujte teplotu přes 40 stupňů Celsia.
Zajímavost závěrem
V egyptských hrobkách byly objeveny kromě jiných archeologických památek také nádoby s medem, které byly toho času
staré přes 3 000 let. Díky vysokému obsahu cukru, nízkému množství vody a přirozeným antibakteriálním vlastnostem zůstal med i po takto dlouhé době přirozeně zachovalý. Med se tedy ani přes takto dlouho dobu překvapivě nezkazil. Je jen jasným ukazatelem toho, že pokud ho dobře uskladníte, nikdy nezestárne. FAQ – Nejčastější otázky na skladování medu
Jaké riziko hrozí při špatném uskladnění medu?
Při špatném uskladnění může med nenasátím vlhkosti a plynů začít fermentovat nebo chytit plíseň, čímž ztratí svou chuť i aroma.
Jaká je ideální teplota a prostředí pro skladování medu?
Med je nejvhodnější skladovat v uzavřené skleněné nádobě na suchém a stinném místě při teplotě mezi 10 až 18 °C.
Jak lze navrátit zkrystalizovanému medu jeho tekutou formu?
Zkrystalizovaný med stačí šetrně ohřát ve vodní lázni, přičemž teplota by neměla přesáhnout 40 °C.
Zdroje informací: Autorka
https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-med-30001104.html Náhledové foto: Pixabay
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Špatné uskladnění medu ho může velmi rychle zničit
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