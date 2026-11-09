Medové košíčky z formiček s lahodným krémem. Malé cukrářské dobroty pro slavnostní i všední chvíle

Medové patří k košíčky cukroví, které na tácu nekřičí na první dobrou. Žádné velké zdobení, žádná efektní výška. Jen malé hutnější kousky, ve kterých se potká , med rum a ořechy. Jakmile ale přijde nahoru čokoláda, bývá těžké zůstat u jednoho. U nás se tahle dávka ztrácí často dřív než pracny, což mě pokaždé trochu překvapí, protože práce s nimi úplně málo také není.
Na internetu se
medové košíčky objevují hlavně jako sváteční , často s cukroví perníkovým nebo ořechovým krémem. Mně se nejvíc osvědčilo kakaové těsto a k němu ořechovo- piškotová náplň. Košíčky drží tvar, dají se naplnit bez velkého zápasu a po pár dnech odležení jsou znatelně lepší než čerstvě upečené. Jednu věc bych ale nepřeskakovala: košíčky neplňte do horkého těsta. Nechte je vychladnout opravdu pořádně. Když se spěchá, dno může povolit a pak už se to zachraňuje dost špatně. Recept na medové košíčky s rumovou náplní
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut + odležení Co potřebujeme na medové košíčky
Těsto: 260 g hladké mouky 200 g Hery 90 g moučkového cukru 50 g medu 1 žloutek 2 lžíce kakaa 1 špetka citronové kůry
Druhá varianta těsta: 210 g hladké mouky 140 g Hery 70 g moučkového cukru 1 žloutek
Náplň: 2 lžíce mléka 80 g mletých ořechů 100 g másla 100 g moučkového cukru 4 lžíce rumu, případně i trochu víc 120 g mletých piškotů
Dokončení: čokolády na polevu zdobení podle chuti Postup přípravy medových košíčků s náplní
1. Formičky na košíčky vymažte
Omegou nebo jiným tukem. U dalších várek už to většinou není nutné, protože formičky zůstanou dost mastné. Troubu předehřejte na 180 °C.
2. Zpracujte těsto z
mouky, Hery, cukru, medu, žloutku, kakaa a citronové kůry. Má být hladké, měkké pod rukama a nemělo by se rozpadat. Pokud sáhnete po druhé variantě, vynecháte jednoduše med, kakao a citronovou kůru. Foto: Cooky.cz, Křehké na skus, výrazné chutí: Medové košíčky s krémem jsou stará dobrá klasika, co se neomrzí
3. Těsto vtlačujte po menších kouscích do formiček. Lepší je tenčí vrstva, s příliš silným těstem se pak košíčky hůř plní. Pečte přibližně
10 až 12 minut. Po vytažení z trouby je nechte krátce zpevnit a až potom je opatrně vyklepněte.
4. Ve
2 lžících mléka spařte mleté ořechy. Přidejte máslo, moučkový cukr, rum a mleté piškoty a vše propracujte do náplně. Foto: Cooky.cz, Křehké na skus, výrazné chutí: Medové košíčky s krémem jsou stará dobrá klasika, co se neomrzí
5. Když se směs nechce spojit, přilijte ještě trochu
mléka. Opravdu jen po kapkách. Náplň má být vláčná, ale ne řídká.
6. Do každého vychladlého košíčku vložte kousek náplně, ideálně vytvarovaný jako menší kuličku, a lehce ho přimáčkněte. Povrch přelijte
rozehřátou čokoládou a dozdobte podle chuti.
TIP: Stejná náplň se dobře hodí také do ořechů nebo do slepovaného lineckého. Když už ji děláte, není špatný nápad připravit jí rovnou o něco víc. Rum, čokoláda, nebo jemnější verze?
můžete ubrat, jen je potřeba počítat s tím, že náplň bude chuťově klidnější. Pokud pečete pro děti nebo vám rum v cukroví prostě nesedí, dejte ho méně a konzistenci dolaďte trochou mléka. Náplň pak zůstane měkčí a jemnější. Rum
Některé kuchařky dělají medové košíčky s perníkovým krémem. Pro výraznější kořeněnou chuť to smysl má. Prakticky se mi ale víc osvědčily
ořechy a piškoty. Hmota drží pohromadě a při plnění se nerozjíždí po celém plechu.
Kdo chce košíčky upravit spíš jednoduše, může čokoládu posypat jen sekanými ořechy. Barevné zdobení se použít dá, samozřejmě, ale zrovna tomuhle cukroví podle mě víc sluší střídmost. Medové košíčky jsou obyčejné v tom lepším smyslu slova.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline