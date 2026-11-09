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Medové košíčky z formiček s lahodným krémem. Malé cukrářské dobroty pro slavnostní i všední chvíle

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Medové košíčky patří přesně k tomu cukroví, které nevypadá složitě, ale na tácu udělá velkou službu. Jsou malé, syté, voní po medu, rumu a ořeších, a když je přelijete čokoládou, málokdo zůstane u jednoho kusu.
Fotografie k medovým košíčkům

Fotografie k medovým košíčkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Křehké na skus, výrazné chutí: Medové košíčky s krémem jsou stará dobrá klasika, co se neomrzí
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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