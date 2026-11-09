Mzdy mají příští rok vzrůst o 5,9 procenta. Po zdražení z toho zaměstnancům zbude podstatně méně

Mzdy mají příští rok vzrůst o 5,9 procenta. Po zdražení z toho zaměstnancům zbude podstatně méněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ilustrační fotografie.Zdroj: DC Studio / Magnific
Článek byl publikován 09.11.2026 04:05
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