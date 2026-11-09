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Mzdy mají příští rok vzrůst o 5,9 procenta. Po zdražení z toho zaměstnancům zbude podstatně méně

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Průměrná mzda v Česku by měla v roce 2027 stoupnout o 5,9 procenta. Za vydělané peníze si ale lidé podle listopadového výhledu koupí jen o 2,6 procenta víc. Letos má kupní síla výdělků růst o 4,1 procenta. Rozdíl mezi oběma roky tak zaměstnanci pocítí spíš při placení než při pohledu na výplatní pásku.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: DC Studio / Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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