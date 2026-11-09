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Jak blikat na kruháči na Brněnské? Policie vysvětlila, co je správně

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Zapnout blinkr už při vjezdu podle toho, kam míříte, nebo až při výjezdu? Pod článkem o záludných křižovatkách v Hradci Králové se na sociálních sítích rozjela vášnivá debata, jak správně blikat na kruhovém objezdu na křížení Gočárova okruhu a Brněnské. Co je tedy správně?
Jak blikat na kruháči na Brněnské? Policie vysvětlila, co je správně

Jak blikat na kruháči na Brněnské? Policie vysvětlila, co je správně

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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