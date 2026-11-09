Jak blikat na kruháči na Brněnské? Policie vysvětlila, co je správně

Když Hradecká Drbna vydala článek o místních křižovatkách, které matou řidiče, řada čtenářů přidala své vlastní zkušenosti a postřehy. Zároveň se také rozvinula debata na téma správné blikání na kruhovém objezdu u prodejny aut KGM na Brněnské. Obě varianty (blikat podle směru jízdy i při výjezdu z kruhového objezdu) mají logické argumenty, proto jsme oslovili přímo Policii České republiky.
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„V případě tohoto místa platí, že se i přes světelné řízení stále jedná o okružní křižovatku, a tedy se zde řidiči řídí stejnými pravidly pro používání směrových světel jako na běžném kruhovém objezdu,“ upozorňuje policejní mluvčí Martina Jandová.
Policie shrnuje:
- Směrovku při vjezdu do okružní křižovatky řidič nedává, pokud neodbočuje hned prvním výjezdem.
- Při výjezdu z okružní křižovatky je řidič povinen použít pravý směrový ukazatel – tedy i v situaci, kdy jede „rovně“ třetím výjezdem.
- Pokud řidič vjíždí do okružní křižovatky s úmyslem pokračovat „doleva“ (tj. více výjezdy proti směru hodinových ručiček), levý blinkr nepoužívá. Použije opět až pravý při samotném výjezdu.
Zároveň však platí, že se řidiči musí řídit semafory i šipkami v pruzích.
Policie dodává, že v praxi sice někteří řidiči blinkry nepoužívají správně, ale legislativně je výklad jednoznačný – při opuštění okružní křižovatky se vždy dává pravý směrový ukazatel.
Hned prvním výjezdem? U KGM může pravý blinkr přijít dřív
Právě u KGM je první výjezd v některých případech hned u vjezdu. Pokud jím řidič rovnou opouští objezd, policie nepovažuje za porušení pravidel, když zapne pravý blinkr už při vjezdu. Vedoucí hradeckého dopravního inspektorátu Tomáš Fulka to vysvětluje tím, že oba manévry na sebe v tomto místě bezprostředně navazují.
U výjezdu k Futuru se mohou řidiči navzájem překvapit
V diskusi pod původním článkem o hradeckých křižovatkách popsal čtenář Adam Zabicka situaci, kterou zažil při cestě z Gočárova okruhu od Tesly k Futuru. Jel levým pruhem, který ho vedl na výjezd na Brněnskou. Auto po jeho pravici ale podle něj pokračovalo po objezdu, ačkoli šipka v pravém pruhu ukazovala rovně. Jejich dráhy se tak zkřížily.
Policejní mluvčí Martina Jandová připomíná, že značky před křižovatkou ukazují, do kterého pruhu se zařadit, a šipky na vozovce vedou řidiče i uvnitř objezdu. Mezi pruhy je navíc vyvýšená obruba, která má bránit nesprávnému přejíždění. Pokud řidič z pravého pruhu pokračuje vlevo přes levý pruh určený pro jízdu rovně, vzniká podle policie kolizní situace.
„Řidiči by měli nejen v tomto místě, ale i na ostatních pozemních komunikacích sledovat svislé i vodorovné dopravní značení, plně se věnovat řízení vozidla a chovat se ohleduplně a ukázněně,“ připomíná Martina Jandová.
Policie na křižovatce každoročně eviduje několik nehod a přestupků. Podle Jandové jich ale není víc než na srovnatelných křižovatkách v Hradci a policie místo nepovažuje za nebezpečné.