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Parádní obrat českých hokejistů. Švýcarsko udolali čtyřmi góly v řadě, kouč Moták slaví první výhru

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Čeští hokejisté prohrávali se Švýcarskem po první třetině 0:2, pak dali čtyři góly bez odpovědi. Kouč Zdeněk Moták slaví na třetí pokus první výhru.
Parádní obrat českých hokejistů. Švýcarsko udolali čtyřmi góly v řadě, kouč Moták slaví první výhru

Parádní obrat českých hokejistů. Švýcarsko udolali čtyřmi góly v řadě, kouč Moták slaví první výhru

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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