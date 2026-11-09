Parádní obrat českých hokejistů. Švýcarsko udolali čtyřmi góly v řadě, kouč Moták slaví první výhru

Nedělní odpoledne ve Veikkaus Areně v Helsinkách začalo pro český tým stejně jako celé Finské hry: snahou, ale bez gólu. Po dvaceti minutách svítilo na tabuli 0:2 a hrozila třetí porážka v řadě. Pak se zápas obrátil. Michal Kunc, Libor Zábranský, Ondřej Kovařčík a Andrej Šustr postupně poslali Švýcarsko, trojnásobného vicemistra světa, na poslední místo turnaje. Výhra 4:2 přinesla Zdeňku Motákovi první vítězství na lavičce reprezentace a Česku třetí místo na úvodní akci sezony Euro Hockey Tour. Podle nás má větší cenu, než by se z bronzové příčky mohlo zdát.
Dvě rány v první třetině
Švýcaři do zápasu vletěli. V osmé minutě (8:10) otevřel skóre Axel Simic, necelé dvě minuty před první přestávkou (18:01) přidal druhou branku Jan Schwendeler. Brankář Dominik Frodl, kterého Moták po premiéře se Švédskem chválil, že „chytal výborně“, tentokrát dvakrát inkasoval ještě před první sirénou.
Pro tým, který v předchozích dvou zápasech dal dohromady tři góly, to byl nepříjemný stav. Moták přitom před utkáním mluvil o tom, že základ hry je „položen celkem dobře“. Jmenoval bruslení, souboje, chuť a odvahu. Chyběla jen výhra. Po první třetině se zdálo, že bude chybět i v Helsinkách.
Kunc nastartoval, Zábranský srovnal
Zlom přišel ve druhé části. V čase 25:15 snížil Michal Kunc, asistovali mu Radovan Pavlík a nováček Matteo Kočí. Pro mladého obránce šlo o první bodový zápis v reprezentaci. Motákova nominace přitom na nováčky sázela vědomě, kromě Kočího v ní byli i Pavel Čajan a Matěj Kubiesa.
Kunc se ale nezastavil u gólu. V 36:36 rozehrával akci, po které vyrovnal obránce Libor Zábranský střelou od modré čáry. Druhou asistenci si připsal Marian Adámek. Kunc tak měl za zápas bilanci 1+1 a právě on obrat odstartoval i posunul dál.
Zábranského gól ukazuje, co se změnilo. Češi přestali čekat na ideální šanci a začali pálit odevšad, i z pozic obránců. Do kabin šli za stavu 2:2 a s psychickou výhodou na své straně.
Kovařčíkova dorážka a tečka do prázdné
Třetí třetina byla dlouho vyrovnaná. Rozhodl až moment v 50:53. Andrej Šustr s Janem Myšákem dostali puk do brankoviště, švýcarský brankář ho nezpacifikoval a Ondřej Kovařčík odražený kotouč dorazil do sítě. Vítězný gól nevznikl z brilantní kombinace, ale z důrazu před brankou. Přesně ten předtím Čechům chyběl.
Švýcaři v závěru odvolali brankáře a hledali vyrovnání. Devět sekund před koncem (59:51) poslal Šustr puk do prázdné branky a zápas zpečetil. Obránce, který měl před utkáním mluvit o nutnosti urvat první vítězství, si připsal gól i asistenci u rozhodující trefy.
Celou časovou osu zápasu včetně sestav zachycuje textový přenos na
Onlajny.com.
Čas Střelec Stav Asistence 8:10 Simic (SUI) 0:1 – 18:01 Schwendeler (SUI) 0:2 – 25:15 Kunc 1:2 Pavlík, Kočí 36:36 Zábranský 2:2 Adámek, Kunc 50:53 Kovařčík 3:2 Šustr, Myšák 59:51 Šustr 4:2 prázdná branka Konečně i efektivita
Výhra nad Švýcarskem dává smysl teprve v kontextu celého turnaje. Motákova éra začala 5. listopadu v Praze porážkou se Švédskem 2:3 po samostatných nájezdech. O dva dny později v Helsinkách následovala prohra s Finskem 1:2, opět po nájezdech. Tým tedy nebyl herně mimo, ani jednou neprohrál v základní hrací době. Jen neuměl tlak proměnit v góly.
Proti Švýcarsku dal Moták se svými hráči víc gólů než v obou předchozích utkáních dohromady. Česko skončilo s pěti body a skóre 7:7, což je vstup do nové éry spíš rozpačitý než špatný. Podstatnější je jiná věc: tým poprvé jen nedotáhl ztrátu, ale otočil zápas až k výhře. Proti Švédům i Finům skončil návrat bodem, tentokrát přinesl tři.
Hodnotu výsledku zvyšuje soupeř. Švýcaři podle oficiálního přehledu
IIHF získali stříbro na mistrovství světa 2024, 2025 i 2026. Na Finských hrách ale nebodovali, s Finskem prohráli 1:3 a se Švédskem 2:4. Proti Česku vedli o dva góly, a stejně odjíždějí z Helsinek poslední.
Pořadí na čele turnaje určoval až večerní severský souboj Finska se Švédskem. Oba týmy měly před ním po pěti bodech, Češi tak mají třetí místo jisté.
Další zastávka Curych
Moták, dvojnásobný extraligový šampion s Třincem, převzal národní tým po Radimu Rulíkovi, který skončil po letošním mistrovství světa. Asistuje mu Pavel Gross, brankáře má na starosti Jaroslav Kameš. Při jmenování mluvil o pokoře, poctivé přípravě a hokejové radosti. Jeho pozápasové hodnocení výhry nad Švýcarskem jsme v dostupných zdrojích zatím nenašli.
Šanci navázat dostane za měsíc. Švýcarské hry se hrají od 10. do 13. prosince 2026 a podle programu
Švýcarské hokejové federace čeká Čechy v Curychu odveta se Švýcarskem 12. prosince od 18:00 a duel se Švédskem 13. prosince od 11:45. Turnaj mají Češi otevřít zápasem s Finskem 10. prosince, jeho čas zatím není potvrzený. Přenosy českých zápasů tradičně nabízejí ČT sport a iVysílání, sestřih nedělního obratu je k dispozici na Sport.cz.
V minulé sezoně skončilo Česko v Euro Hockey Tour druhé za Švédskem, takže Moták má na co navazovat. Z Helsinek si veze hlavně Kovařčíkovu dorážku z jedenapadesáté minuty, gól, který nebyl krásný, ale byl vybojovaný. Takové góly jeho týmu dosud chyběly.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek