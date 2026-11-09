České dostihy v NHL pokračují. Nečas sesadil Pastrňáka, předvedl i baseballovou parádu

Třetí třetina, Colorado vede 2:0 a Nathan MacKinnon pálí na branku Detroitu. Daniil Tarasov puk vyrazí, ten vyletí nad jeho hlavu a padá k pravé tyči. Tam už stojí Martin Nečas, máchne bekhendem a puk ze vzduchu odpálí za záda gólmana. Gól na 3:0 byl ozdobou večera, ve kterém si český útočník připsal dva góly a dvě asistence a podílel se na všech čtyřech brankách Avalanche. Po tomhle večeru se Nečas vyhoupl do čela průběžného bodování Čechů v NHL: má 23 bodů, Pastrňák 22. Náskok je tenký jako čepel hokejky. A Pastrňák má v záloze jeden zápas.
Bekhend místo pálky
Colorado porazilo Detroit 4:0 v Ball Areně v Denveru. Místně se hrálo v sobotu 7. listopadu, v Česku v noci na neděli. Začátek přitom Avalanche nepatřil. Podle zápasového shrnutí na klubovém webu Red Wings měli hosté v první třetině převahu ve střelách 13:5 a vyhráli i souboj o nejnebezpečnější šance 7:3. Že po dvaceti minutách nesvítilo na tabuli nic pro Detroit, je zásluha brankáře Mackenzieho Blackwooda.
NECAS HAS 2 GOALS TONIGHT!!! COLORADO IS LOOKING SHARP AND PLAYING SHARPER!! https://t.co/wooZcZARot— PUCK’D Media (@PUCKD_)
November 8, 2026
Zlom přinesla druhá třetina a s ní tresty Detroitu. Colorado je trestalo bez slitování a Nečas otevřel skóre zblízka u pravé tyče. Avalanche nakonec dali v přesilovkách tři góly a všechna tři vlastní oslabení ubránili. Speciální týmy rozhodly zápas, který mohl po první třetině vypadat úplně jinak.
Pak přišel moment, kvůli kterému se sestřih bude pouštět ještě dlouho. Oficiální shrnutí na
NHL.com popisuje, že puk po zákroku visel nad Tarasovem a Nečas ho dokázal bekhendem dostat za gólmana. Baseballové přirovnání sedí přesně: hráč netlačí puk po ledě, ale trefuje ho v letu jako pálkař míček.
Obtížnost takového zásahu laik snadno podcení. Puk padá nepravidelně, hokejka se k němu blíží bekhendovou stranou s menší plochou pro kontrolu a celý pohyb musí skončit pod úrovní břevna. Stačí trefit puk o pár centimetrů výš a rozhodčí gól kvůli vysoké holi odmává. Nečas to zvládl bez zaváhání. Klub gól vzápětí zveřejnil jako samostatné video a podle nás jde o typ zásahu, který se nabízí do sestřihů nejkrásnějších gólů týdne. Oficiální žebříček zatím zveřejněný není.
Vede Nečas, tempo drží Pastrňák
Nečas má teď víc bodů než kdokoli jiný z Čechů v NHL. Rozdíl dělá přesně jeden gól, asistencí mají oba shodně čtrnáct. Jenže Pastrňák odehrál o zápas méně, a v průměru na utkání je tak nepatrně před Nečasem.
Pro přepočet tempa je potřeba vzít v úvahu novinku letošního ročníku. Podle
AP News se základní část od sezony 2026/27 prodloužila na 84 zápasů. Na plnou sezonu to dává tato čísla:
Hráč Zápasy Góly Asistence Body Body na zápas Tempo na 84 zápasů Martin Nečas 18 9 14 23 1,28 zhruba 107 David Pastrňák 17 8 14 22 1,29 zhruba 109
Oba tedy míří ke stovce a s rezervou ji přeskakují. Rozdíl dvou bodů na konci sezony je v hokejové statistice šum, který může smazat jediný povedený večer. Proto má smysl rozlišovat dvě věci: Nečas vede české bodování, Pastrňák má o chlup lepší bodové tempo. Obojí platí zároveň a právě to dělá souboj napínavým.
Za touto dvojicí zeje propast. Třetí Pavel Zacha má podle dostupných statistik 12 bodů (5+7) v 16 zápasech, tedy zhruba poloviční produkci. České dostihy jsou v tuhle chvíli závodem dvou koní.
Kanonýr proti tvůrci
Bodově jsou Nečas s Pastrňákem téměř totožní, cestu k bodům ale hledají každý jinak. Pastrňák vyslal na branku 61 střel, Nečas jen 38. Bostonský útočník tedy pálí zhruba o šedesát procent častěji. Nečas zase střílí výrazně přesněji: proměňuje 23,7 procenta pokusů, zatímco Pastrňák 13,1 procenta.
Čísla kopírují to, co je vidět na ledě. Pastrňák je klasický elitní zakončovatel, hráč, kterému spoluhráči hledají puk do palebné pozice a který vystřelí z jakéhokoli úhlu. Nečas je rychlostní tvůrce, který kombinuje přihrávku se zakončením a do střely jde, až když má šanci opravdu velkou. Sobotní gól ze vzduchu je ostatně typicky nečasovský: žádná dělovka od modré, ale reakce, cit a načasování.
Podle nás tahle sezona mění zažitý obraz českého hokeje v NHL. Roky platilo, že je tu Pastrňák a pak dlouho nic. Teď stojí proti sobě dva útočníci světové třídy s odlišným rukopisem. Pro reprezentaci je to luxus. Oba figurovali společně se Zachou v olympijské nominaci pro rok 2026 a při zdraví patří mezi první jména, která trenér na soupisku píše.
Pastrňákova nižší úspěšnost střelby navíc působí jako skrytá rezerva. Pokud se jeho procento vrátí ke kariérnímu průměru, góly začnou padat rychleji. U Nečase hrozí opak: 23,7 procenta je hodnota, kterou udrží málokdo celou sezonu. Kdo dostihy vyhraje, se možná rozhodne právě tady.
Stovka nebyla náhoda
Kdo by Nečasův start bral jako náhodný výbuch formy, měl by se podívat o rok zpátky. V sezoně 2025/26 nasbíral za Colorado 100 bodů v 78 zápasech, tedy 1,28 bodu na zápas. Letos jede na setiny přesně stejným tempem. Nejde o šťastnou sérii, ale o hráče, který se usadil v elitní produktivitě.
Klíč leží v Denveru. Klub v
sezonním hodnocení Martina Nečase vyzdvihl kombinaci velikosti, rychlosti a dovednosti, hlavně ale souhru s Nathanem MacKinnonem. Dvojice loni dohromady nasbírala 227 bodů a pomohla Avalanche k tomu, že dávali nejvíc gólů na zápas v celé lize. Sobotní trefa ze vzduchu ostatně vznikla právě z MacKinnonovy střely.
V týmovém bodování je Nečas druhý. MacKinnon má 30 bodů v 18 zápasech, Nečas 23 a obránce Cale Makar 21 v 17 utkáních. MacKinnon i Makar si proti Detroitu připsali shodně 1+2, ale večer patřil Čechovi.
Své si odnesl i Blackwood. Zastavil 27 střel a vychytal první čisté konto sezony, osmnácté v kariéře. V prvních 90 zápasech za Colorado má 54 výher, čímž se v tomto srovnání vyrovnal na druhém místě klubové historie legendárnímu Patricku Royovi. Avalanche mají po výhře bilanci 10-6-2 a 22 bodů a drží se na třetím místě Centrální divize za Minnesotou a Dallasem. V Západní konferenci jim patří páté místo.
Nečas se dostal do čele bodování českých hráčů jen na pár hodin. Včera večer totiž Pastrňák přidal při výhře nad Floridou dvě asistence a zase Nečase předstihl. V příštích zápasech se máme rozhodně na co těšit.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek