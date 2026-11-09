Horoskop na dnešní den: pondělí 9. listopadu 2026

Retrográdní Merkur je stále ve Štíru, takže nový začátek může paradoxně vzniknout návratem ke staré věci. Rozhovoru, který jsme nedokončili. Rozhodnutí, o kterém pochybujeme. Výdaji, který jsme dlouho přehlíželi. Nebo zvyku, o němž už dávno víme, že nám příliš neslouží. Večer bude energie ostřejší. Měsíc se dostává do napětí s Marsem ve Lvu a chuť jednat může předběhnout trpělivost. Co tedy dnes rozhodnete v klidu, to nemusíte večer prosazovat silou.
Heslo dne: Nový začátek nemusí být velký. Stačí, když je opravdu váš.
Dnešní praktická drobnost: Není vaše lednice zbytečně studená?
Lednice nemusí být „co nejstudenější“, aby dobře fungovala. Jako obecné doporučení se používá teplota kolem 4 °C v chladničce a −18 °C v mrazáku. Příliš vysoká teplota neprospívá uchovávání potravin, příliš nízká zase může zbytečně zvyšovat spotřebu a některé potraviny mohou začít namrzat. Pokud má vaše lednice displej, kontrola trvá pár sekund. U staršího modelu bez ukazatele lze použít obyčejný teploměr určený do chladničky. A ještě jedna drobnost: potraviny nemačkejte těsně k zadní stěně a lednici zbytečně nepřeplňujte. Studený vzduch potřebuje uvnitř cirkulovat. Výrobci také doporučují nevkládat dovnitř ještě horké pokrmy. Lednice zkrátka není trezor. Nemusíte do ní během pěti sekund nacpat nákup a okamžitě zabouchnout.
Beran
Novoluní vám dnes otevírá téma společných peněz, závazků, rodinného majetku a důvěry. Není to nejromantičtější začátek týdne, ale může být velmi užitečný.
Možná už delší dobu víte, že byste měli něco zkontrolovat: pojistku, smlouvu, společný účet, předplatné nebo domluvu v rodině. Dnes nemusíte všechno vyřešit. Stačí udělat první krok a zjistit, jaká je skutečnost.
Retrográdní Merkur může také vrátit starší finanční nebo vztahové téma. Tentokrát zkuste nejprve získat informace a teprve potom rozhodovat.
Večer pozor na tón. Mars vám přidá rozhodnost, ale také chuť říct: „Tak dost, uděláme to takhle.“ Druhá strana možná nebude sdílet vaše nadšení.
Pondělní rada Beranům: Když jde o peníze nebo rodinu, rychlé rozhodnutí není vždy totéž jako rychlé řešení.
Býk
Novoluní nastává přímo proti vašemu znamení, a tak jsou hlavním tématem vztahy.
Nemusí jít jen o partnerství. Může to být přátelství, spolupráce nebo člověk, se kterým se potřebujete na něčem domluvit.
Retrográdní Merkur naznačuje, že se vrátí starší rozhovor. Možná jste tehdy oba mluvili, ale ani jeden příliš neposlouchal. Dnes máte šanci začít znovu a trochu jinak.
Pokud je vztah dobrý, může se objevit nový společný plán. Pokud něco dlouhodobě drhne, neznamená dnešní novoluní automaticky, že máte všechno měnit. Spíš si přesně pojmenujte, co vám vadí a co byste potřebovali jinak.
Večer se vyhněte hádce o domácí maličkost. Ze špatně uloženého hrnku skutečně nemusí vzniknout rozbor celého společného života.
Pondělní rada Býkům: Věta „ty vždycky“ má ve vztahu téměř nulovou opravárenskou hodnotu. Konkrétní příklad funguje lépe.
Blíženci
Dnešní novoluní se týká především každodenního režimu.
Ne velkých snů, ale toho, jak opravdu žijete od pondělí do pátku. Co vám bere čas? Co vás pravidelně rozčiluje? Co děláte pořád stejně, přestože by to šlo jednodušeji?
Právě tam může vzniknout užitečná změna.
Protože Merkur, vaše planeta, je retrográdní, nemusíte vymýšlet úplně nový systém. Možná stačí vrátit se k něčemu, co vám už jednou fungovalo.
Může se také objevit nedokončená záležitost, na kterou jste zapomněli. Vyřiďte ji, pokud můžete.
Večer ale uberte tempo. Napětí s Marsem může způsobit, že začnete řešit tři věci současně a při čtvrté zjistíte, že jste zapomněli, proč jste vůbec šli do kuchyně.
Pondělní rada Blížencům: Chcete-li dnes něco změnit, začněte jednou drobností. Revoluce v diáři obvykle vydrží kratší dobu než obyčejný dobrý zvyk.
Rak
Novoluní ve vodním Štíru vám astrologicky přeje.
Otevírá oblast radosti, tvořivosti, lásky, koníčků, dětí a vnoučat. A možná vám připomene jednoduchou věc: člověk nepotřebuje mít pro všechno praktický důvod.
Pokud jste nějakou činnost odložili s tím, že „na to teď není čas“, zkuste se na ni znovu podívat.
Malování, fotografování, psaní, hudba, zahrada, tanec, divadlo, cestování — cokoli vám dělalo nebo může dělat radost.
Retrográdní Merkur může dokonce přivést zpět starý koníček nebo člověka, s nímž jste něco podobného sdíleli.
A pokud trávíte hodně času s rodinou, neorganizujte dnes jen program ostatním. Vložte do týdne také něco svého.
Pondělní rada Rakům: „Nemám čas“ někdy ve skutečnosti znamená „všichni ostatní dostali místo v kalendáři přede mnou“.
Lev
Dnešní novoluní míří do oblasti domova, rodiny a minulosti.
Může se objevit chuť něco doma změnit. Nemusí jít o rekonstrukci. Možná jen potřebujete přesunout věci, zbavit se něčeho nepotřebného nebo si vytvořit místo, kde vám bude lépe.
Silnější může být také rodinné téma.
Retrográdní Merkur vytahuje staré vzpomínky a rozhovory a můžete zjistit, že něco z minulosti stále ovlivňuje dnešní rozhodování víc, než jste si připouštěli.
Večer si hlídejte temperament. Měsíc se dostává do napětí s Marsem ve vašem znamení a maličkost vás může rozčílit rychleji než obvykle.
Nedělejte z ní princip.
Pondělní rada Lvům: Když dnes někdo doma udělá něco jinak, než byste to udělali vy, nemusí jít o útok na vaši autoritu. Možná jen skládá ručníky jiným způsobem.
Panna
Dnešní novoluní podporuje komunikaci, informace, učení a kontakty s okolím.
Máte dobrou příležitost začít něco, co nepotřebuje velké investice ani složité plánování. Kurz, nové téma, krátké cesty, psaní nebo třeba pravidelné setkávání.
Retrográdní Merkur ale připomíná, že velmi zajímavé může být také něco starého.
Možná máte rozepsaný text, zapomenuté fotografie, nedokončený rodinný příběh nebo člověka, kterému jste se už dlouho chtěli ozvat.
Dnes může dávat smysl se k tomu vrátit.
A jedna věc vám půjde obzvlášť dobře: všimnout si detailu, který druhým unikl.
Použijte tuto schopnost na problém, ne na kritiku jeho autora.
Pondělní rada Pannám: Opravit překlep je služba. Vysvětlit při tom autorovi kompletní historii jeho pravopisných nedostatků už je něco jiného.
Váhy
Po několika dnech, kdy jste hodně řešili vztahy a vlastní potřeby, se dnes pozornost obrací k penězům a hodnotám.
Novoluní ve Štíru je dobrou příležitostí položit si jednoduchou otázku: kam mi každý měsíc mizí peníze, aniž by mi to přinášelo větší užitek nebo radost?
Nemusíte vytvářet domácí rozpočet o 27 kategoriích.
Stačí jedna pravidelná platba, jeden zvyk nebo jedna oblast, kde by šlo něco změnit.
Venuše je navíc stále retrográdní ve vašem znamení, takže můžete přehodnocovat i vlastní vkus. Věc, která vám před pár týdny připadala neodolatelná, dnes možná ztratí kouzlo.
To je levnější než sleva.
Večer nic nekupujte jen proto, že máte chuť si zlepšit náladu.
Pondělní rada Vahám: Než stisknete „objednat“, představte si stejnou věc bez červeného nápisu −40 %. Chcete ji pořád?
Štír
Tohle je váš den.
Slunce, Měsíc a retrográdní Merkur jsou ve vašem znamení a ráno u vás nastává novoluní. Astrologicky jde o osobní restart.
Neznamená to, že se máte v pondělí probudit jako nový člověk. Spíš si můžete jasněji uvědomit, co už vám nesedí a kam chcete v příštích týdnech věnovat energii.
Důležité je, aby to bylo vaše rozhodnutí.
Ne to, co od vás očekává rodina, známí nebo představa, co by člověk „v tomto věku“ měl dělat.
Retrográdní Merkur ovšem připomíná, že odpověď může ležet v minulosti. Něco, co jste kdysi chtěli, možná pořád dává smysl.
Večer se vyhněte potřebě všechno okamžitě uskutečnit. Mars bude tlačit na plyn.
Nový směr už znáte. Rozjet se můžete postupně.
Pondělní rada Štírům: Napište si dnes jednu věc, kterou chcete v příštích měsících dělat víc, a jednu, kterou chcete dělat méně. Dvě věty jsou někdy užitečnější než deset předsevzetí.
Střelec
Dnešní novoluní působí v klidnější části vašeho horoskopu.
A tak přestože jste znamení, které má rádo pohyb, může být dnešním nejlepším rozhodnutím nechat něco skončit.
Starý závazek, zvyk, plán, pocit povinnosti nebo věc, kterou už dlouho nosíte v hlavě.
Nemusíte ji slavnostně uzavírat. Někdy stačí rozhodnutí, že už se jí nechcete dál zabývat.
Retrográdní Merkur přináší vzpomínky a může se vám připomenout člověk nebo situace z minulosti.
Ptejte se spíš, co jste se z toho naučili, než zda byste to mohli celé vrátit.
Večer budete mít už větší chuť na akci. Nechte plánování dobrodružství klidně na úterý.
Pondělní rada Střelcům: I cestovatel musí občas vybalit starý kufr, než začne plánovat, kam ho vezme příště.
Kozoroh
Dnešní novoluní otevírá oblast přátel, lidí kolem vás a plánů do budoucna.
Může to být dobrý den na nový společný projekt nebo jednoduše na rozhodnutí, že chcete některé lidi vídat častěji.
Retrográdní Merkur ale ukazuje také zpět.
Může se ozvat starý známý, bývalý kolega nebo člověk ze skupiny, se kterou jste dříve něco dělali. Nepovažujte návrat automaticky za krok zpátky.
Některé kontakty prostě potřebují čas.
Dnešek může přinést i zajímavý nápad, jak svoje zkušenosti využít jinak — třeba ve spolku, komunitě, dobrovolnictví nebo společné aktivitě.
Nemusíte všechno dělat sami.
Ano, tato informace je určena i Kozorohům.
Pondělní rada Kozorohům: Máte-li dobrý nápad, najděte k němu nejdřív jednoho člověka, kterému věříte. Nemusíte být současně ředitel, účetní, technik i vlastní brigádník.
Vodnář
Novoluní se odehrává v oblasti cílů, ambicí a toho, co chcete ještě dokázat.
A slovo „ambice“ vůbec nemusí znamenat kariéru.
Můžete chtít dokončit cestovatelský plán, naučit se něco nového, napsat knihu, vést klub, něco vytvořit nebo prostě udělat projekt, po kterém zůstane dobrý pocit.
Dnešek vám může ukázat nový směr.
Retrográdní Merkur ale říká: podívejte se také na projekt, který jste kdysi opustili. Možná nebyl špatný. Jen přišel v nevhodnou dobu.
Večer se však nenechte vyprovokovat člověkem, který chce postupovat úplně jinak. Mars s Jupiterem ve Lvu stále zesilují druhé lidi ve vašem horoskopu.
Pondělní rada Vodnářům: Nový nápad nemusí být revoluční, aby byl dobrý. Někdy je největší inovací opravdu něco dokončit.
Ryby
Novoluní ve Štíru vám astrologicky velmi dobře sedí.
Otevírá oblast cestování, poznávání, vzdělávání a nových zkušeností.
Pokud už delší dobu říkáte „jednou bych chtěl…“, dnešek je dobrý na to doplnit za tuto větu něco konkrétního.
Jednou bych chtěl projet Portugalsko. Jednou bych chtěl zkusit keramiku. Jednou bych se chtěl naučit trochu italsky.
Nemusíte ještě nic rezervovat.
Zjistěte první konkrétní informaci. Kolik to stojí? Kdy kurz začíná? Jak se tam jede?
Retrográdní Merkur navíc může vrátit cestu nebo plán, který jste kdysi odložili. Možná už je vhodnější chvíle.
Večer si jen dejte pozor, aby z malé inspirace nevznikl během dvou hodin obří plán.
Pondělní rada Rybám: Sen je krásná věc. Ale jakmile zjistíte první datum, cenu nebo adresu, začne se z něj stávat možnost.