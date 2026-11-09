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Horoskop na dnešní den: pondělí 9. listopadu 2026

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Dnešní den přináší jeden z astrologicky nejvýraznějších okamžiků měsíce. V 8:02 ráno nastává novoluní ve Štíru.Novoluní bývá spojováno s novým začátkem, ale Štír nemá příliš rád povrchní předsevzetí. Spíš než „od pondělí začnu nový život“ se dnes hodí otázka: Co už nechci dál dělat stejně?
Horoskop na dnešní den: pondělí 9. listopadu 2026

Horoskop na dnešní den: pondělí 9. listopadu 2026

Zdroj: horoskop
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 09.11.2026 04:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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