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Česko mění pravidla pro sociální sítě. Tuzemská verze DSA ale může být v rozporu s právem EU

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Dennívýzva
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Ještě na začátku roku se o něm hovořilo jako o nástroji cenzury. V listopadu pro něj ale zvedla ruku drtivá většina poslanců. Česká adaptace evropského nařízení o digitálních službách prošla Sněmovnou.
Česko mění pravidla pro sociální sítě. Tuzemská verze DSA ale může být v rozporu s právem EU

Česko mění pravidla pro sociální sítě. Tuzemská verze DSA ale může být v rozporu s právem EU

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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