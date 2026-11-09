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Kde je nejvíc střetů se zvěří? Řidiči by měli být opatrní na silnici u Slavětína

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Dennívýzva
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Od dubna do září letošního roku se v Olomouckém kraji stalo více než 1100 nehod se zvěří. Nejhorším úsekem je část silnice mezi Chudobínem a Slavětínem na Olomoucku na silnici z Litovle do Konice. Experti upozorňují, že na podzim a v zimě by měli být řidiči zvlášť opatrní.
Kde je nejvíc střetů se zvěří? Řidiči by měli být opatrní na silnici u Slavětína

Kde je nejvíc střetů se zvěří? Řidiči by měli být opatrní na silnici u Slavětína

Zdroj: Google Map
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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