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Kromaňonci v britské jeskyni pojídali mrtvé a z lebek vyráběli poháry. Archeology překvapila preciznost řezů

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Lovci z konce doby ledové před 14 700 lety porcovali těla zemřelých, vysávali z kostí morek a z lebek vyřezávali poháry. Stopy nástrojů prozrazují mimořádnou pečlivost.
Kromaňonci v britské jeskyni pojídali mrtvé a z lebek vyráběli poháry. Archeology překvapila preciznost řezů

Kromaňonci v britské jeskyni pojídali mrtvé a z lebek vyráběli poháry. Archeology překvapila preciznost řezů

Zdroj: Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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