Test pokročilých znalostí českého jazyka: 10 otázek prověří i bývalé jedničkáře

Připravili jsme krátký kvíz pro každého, kdo má pocit, že češtinu zvládá bez větší námahy. Dojde na pravopis, gramatiku i drobné jazykové pasti. A některé z nich umí potrápit i lidi s vysokoškolským diplomem.
Čeština je naším každodenním společníkem. Mluvíme jí od dětství, píšeme zprávy, e-maily, příspěvky na sociálních sítích a používáme ji v práci i v běžném životě. Mohlo by se tedy zdát, že svůj rodný jazyk ovládáme dokonale. Jenže zdání někdy klame. Český jazyk patří k poměrně pestrým a gramaticky náročným jazykům, ve kterém se skrývá řada pravidel, výjimek a nejrůznějších jazykových nástrah. A právě ty dokážou potrápit i lidi, kteří češtinu používají celý život. Schválně si zkuste náš češtinářský kvíz na In-Lifestyle.
Čeština: krásná, bohatá a občas dost nevyzpytatelná
Jedním z největších úskalí je bezpochyby pravopis. Zatímco vyjmenovaná slova si většina z nás ze školy alespoň částečně pamatuje, mnohem větší problémy nastávají u shody podmětu s přísudkem. Stačí složitější věta, několik podmětů nebo podstatné jméno, u kterého si nejsme jistí rodem, a správné i nebo y je najednou pořádný oříšek. Podobně zrádné je psaní mě a mně, předpon s- a z- nebo správné používání čárek v souvětích.
Další kapitolou jsou slova, která vypadají podobně, ale mají odlišný význam, případně se jejich správná podoba nedá jednoduše odvodit z výslovnosti. Typickým příkladem je rozdíl mezi slovy tip a typ, správné psaní výrazu výjimka nebo věčné dilema, zda film zhlédneme, nebo shlédneme. Chybujeme také v psaní slov dohromady a zvlášť. A co teprve velká písmena v názvech ulic, institucí a zeměpisných míst! Není proto divu, že i profesionální redaktoři a korektoři občas nahlížejí do jazykových příruček.
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Dobrou zprávou je, že ani rodilí mluvčí nemusejí mít všechny pravopisné poučky v malíku. Čeština se vyvíjí, některá pravidla připouštějí více možností a u jiných rozhoduje konkrétní význam věty. Když si člověk není jistý, může mu pomoci například Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Ta obsahuje více než 112 tisíc slovníkových hesel a podrobné výklady pravopisných i gramatických jevů.
Teď si ale můžete vyzkoušet, jak jste na tom se znalostmi českého pravopisu vy sami. Připravili jsme deset otázek, které prověří nejen vaše školní vědomosti, ale také pozornost a cit pro jazyk. Některé úlohy možná zvládnete levou zadní, jiné vás mohou pořádně zaskočit. Nenechte se zmást podobností slov ani tím, co vám našeptává výslovnost. Dokážete projít celým testem bez jediné chyby?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ÚJČ, Umíme česky, Pravopisně.cz
Tento příspěvek Test pokročilých znalostí českého jazyka: 10 otázek prověří i bývalé jedničkáře. Bez chyby projde jen hrstka lidí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.