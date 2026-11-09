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Test pokročilých znalostí českého jazyka: 10 otázek prověří i bývalé jedničkáře

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Připravili jsme krátký kvíz pro každého, kdo má pocit, že češtinu zvládá bez větší námahy. Dojde na pravopis, gramatiku i drobné jazykové pasti. A některé z nich umí potrápit i lidi s vysokoškolským diplomem.
Fotografie písemného testu

Fotografie písemného testu

Zdroj: Foto: Magnific, písemný test, ilustrační foto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 04:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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