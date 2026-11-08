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Rychlovarná konvice: Vodní kámen usazený i pod topnou spirálou

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Rychlovarná konvice nechybí v žádné domácnosti. Bílý povlak na dně konvice je běžným důsledkem tvrdé vody. Někdy se však vodní kámen hromadí také v záhybech kolem topného dna, u okrajů nebo v místech, která nejsou na první pohled dobře přístupná. Samotné vylití vody a rychlé opláchnutí pak nestačí. Co je nutné udělat, aby vaše konvice zářila opět novotou?
rychlovarná konvice

rychlovarná konvice

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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