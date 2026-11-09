Velký zeměpisný test o Česku: Jen lidé s výbornou orientací na mapě zvládnou všech 10 měst

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří, jak dobře znáte rozmístění českých měst na slepé mapě. Ověřte si, jak jste na tom se zeměpisem.
Kdo zažil na základní škole hodinu zeměpisu s prázdným obrysem republiky před sebou, ten si tu situaci asi vybaví. Na papíře jen hranice Česka, pár bodů a žádné názvy. Učitel rozdal zadání, třída ztichla a najednou se začalo v hlavě horečně přesouvat všechno, co člověk o mapě věděl. Ostrava asi sem. Jihlava je na Vysočině, to ano, ale kam přesně ji dát? A Přerov? Název známý, poloha už méně jistá. Takový úkol vás čeká i v našem kvízu na In-Lifestyle, tedy poznat, o které české město na slepé mapě jde.
Slepá mapa: školní strašák
Nebyla to jen školní otrava pro pár minut známkování. Slepá mapa umí docela nekompromisně prověřit prostorovou představivost. Nestačí vědět, že město existuje. Člověk si musí vybavit, co leží vedle čeho, kudy se táhnou řeky, kde začínají hory a kde se na mapě hromadí větší sídla. Později se to hodí častěji, než se zdá – při cestování, u zpráv i v obyčejném rozhovoru, když někdo řekne, že Ostrava leží blízko polských hranic, a vy si to dokážete opravdu představit.
Je na tom jedna zrádná věc. Spousta lidí má za sebou víkend v jižních Čechách, cestu do Brna, výlet na sever Moravy nebo pracovní jízdu přes půl republiky. Jakmile ale zmizí názvy z mapy, jistota se rychle ztenčí. Pamatujeme si silnici, nádraží, náměstí nebo hotel. Jenže vztahy mezi městy už v hlavě tak pevné nejsou. Třebíč? Vysočina, jasně. Ale je víc na jih, nebo na sever od Jihlavy?
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Česká města nejsou jen tečky v prázdném prostoru
Poloha českých měst se dá většinou odvodit, pokud má člověk několik pevných záchytných bodů. Praha sedí zhruba uprostřed Čech na Vltavě. Brno patří k jižní Moravě, ke Svratce a Svitavě. Ostrava leží na východě, v místě, kde se republika přibližuje k Polsku i Slovensku. Od těchto měst se pak dá v mapě postupovat dál. Někdy je to spolehlivější než prosté lovení názvů z paměti.
Jenže právě tam začínají záludnosti. Česká města nad třicet tisíc obyvatel vytvářejí poměrně hustou síť a některá jsou k sobě blíž, než by člověk při rychlém odhadu čekal. Přerov a Olomouc dělí jen zhruba třicet kilometrů. Hradec Králové a Pardubice leží téměř vedle sebe. V běžné řeči je to detail, v kvízu se slepou mapou už rozdíl, který rozhoduje o bodu.
Za zmínku stojí i jednoduché číslo: Česká republika má přes šest tisíc obcí, ale měst nad padesát tisíc obyvatel je jen čtyřiadvacet. Přesto se v podobných testech často nechybuje u největších jmen. Spíš o úroveň níž. Most, Opava, Žďár nad Sázavou a další středně velká města. Nejsou tak nápadná jako krajská centra, ale z mapy je vynechat nejde.
Připravili jsme tedy kvíz, ve kterém budete česká města určovat přímo na slepé mapě. Neomezili jsme se jen na největší a nejznámější místa, protože Praha, Brno a Ostrava by samy o sobě mnoho neprověřily. Do výběru se dostala i města, u kterých se vyplatí na chvíli zastavit, podívat se v duchu na okolí a teprve potom odpovědět. Zvládnete projít bez chyby? Můžete to zkusit.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Mapy.com
Tento příspěvek Zeměpisný kvíz v podobě slepé mapy Česka: Jen bývalí jedničkáři správně vyberou 10/10 měst byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.