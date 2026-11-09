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Velký zeměpisný test o Česku: Jen lidé s výbornou orientací na mapě zvládnou všech 10 měst

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Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří, jak dobře znáte rozmístění českých měst na slepé mapě. Ověřte si, jak jste na tom se zeměpisem.
Slepá mapa Česka

Slepá mapa Česka

Zdroj: Foto: AI / Gemini, slepá mapa Česka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 04:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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