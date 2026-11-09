Při hledání mimozemšťanů možná děláme zásadní chybu. Nová simulace ukazuje proč

Představte si Zemi, na které nikdy neexistovali dinosauři, lidé, stromy ani bakterie. Žádná fotosyntéza, žádné organismy v oceánech. Přesto by taková planeta nemusela být vyschlou pustinou. Vědci z University of Washington vytvořili počítačovou simulaci, ve které nechali Zemi vyvíjet se miliardy let bez jediného živého organismu. A zjistili, že oceány a podmínky umožňující existenci života by se na ní mohly udržet i bez samotného života.
Za výzkumem stojí Samantha Gilbert-Janizek, která na projektu pracovala během doktorského studia na University of Washington a nyní působí na University of California, Riverside. Společně s astronomem Rorym Barnesem a dalšími kolegy zveřejnila výsledky v odborném časopise The Planetary Science Journal.
Pět miliard let, během kterých život vůbec neexistoval
Počítačový model sledoval vývoj Země od období krátce po jejím vzniku až do doby přibližně 500 milionů let v budoucnosti. Vědci přitom nezkoumali pouze atmosféru. Zahrnuli také planetární jádro, plášť, zemskou kůru a výměnu tepla a chemických látek mezi jednotlivými vrstvami.
Simulace dokázala přibližně reprodukovat 19 měřitelných vlastností skutečné Země, mimo jiné povrchovou teplotu a tepelný tok v plášti. Výsledný svět měl kapalnou vodu a klima, které se dokázalo udržet po miliardy let.
Podstatné je, že k tomu nepotřeboval rostliny, řasy ani jiné organismy. Stabilizaci klimatu zajišťovaly především geologické a chemické procesy, včetně zvětrávání hornin a koloběhu oxidu uhličitého.
To však neznamená, že by Země bez života byla totožná s tou dnešní. Zásadně by se lišilo například složení atmosféry, ve které by chybělo velké množství kyslíku produkovaného fotosyntézou.
Planeta může vypadat obyvatelně, a přesto být úplně mrtvá
Právě tento rozdíl může astronomům při hledání mimozemského života způsobovat potíže. Současné i připravované teleskopy dokážou ze světla vzdálených planet zjišťovat informace o jejich atmosféře. Přítomnost vody nebo některých plynů ale sama o sobě nedokazuje, že tam něco žije.
Například metan může vznikat biologickou činností, ale také geologickými procesy. Vědci proto potřebují vědět, jak by měla vypadat atmosféra planety, na které život nikdy nevznikl.
Nový model jim nabízí možnost takový svět nasimulovat a výsledek porovnat se skutečnými pozorováními. Pokud se chemické složení atmosféry nepodaří vysvětlit běžnými neživými procesy, vznikne důvod planetu prozkoumat podrobněji. Stále však nepůjde o přímý důkaz života.
Výzkum má posloužit mimo jiné připravované vesmírné observatoři Habitable Worlds Observatory, se kterou NASA počítá při hledání planet podobných Zemi.