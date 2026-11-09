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Při hledání mimozemšťanů možná děláme zásadní chybu. Nová simulace ukazuje proč

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Dennívýzva
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Vědci nasimulovali Zemi, na které nikdy nevznikl život. Přesto dokázala udržet oceány a atmosféru po miliardy let. Výzkum ukazuje, proč mohou astronomové při pátrání po mimozemském životě snadno zaměnit obyvatelnou planetu za obydlenou.
Při hledání mimozemšťanů možná děláme zásadní chybu. Nová simulace ukazuje proč

Při hledání mimozemšťanů možná děláme zásadní chybu. Nová simulace ukazuje proč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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