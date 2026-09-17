Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Soukromí nájemníků má přednost. Kamery v bytech mají přísná pravidla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Instalace kamer v pronajatých bytech je až na výjimky nepřípustná a řada úskalí číhá i na pronajímatele, kteří si pořizují chytré zvonky. Odborníci upozorňují, že pouhý souhlas většiny nebo nájemce nestačí a problematické bývá i uchovávání záznamů.
Soukromí nájemníků má přednost. Kamery v bytech mají přísná pravidla

Soukromí nájemníků má přednost. Kamery v bytech mají přísná pravidla

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Seniorka bojovala o život, všímaví sousedé ji objevili ve studni
Seniorka bojovala o život, všímaví sousedé ji objevili ve studni
Procházka ve 40 metrech. Provazochodec v kroji pochodoval nad Kohoutovicemi
Procházka ve 40 metrech. Provazochodec v kroji pochodoval nad Kohoutovicemi

Čtyřicet metrů nad zemí, v kroji a nad hlavami sousedů. Brněnskými Kohoutovicemi se během nedělní slavnosti...

Děti brutálně napadly malého spolužáka, ve školce do něj kopaly
Děti brutálně napadly malého spolužáka, ve školce do něj kopaly

Traumatickou událostí si prošel čtyřletý žák mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku. Několik dětí se do...

Zbrojovka řeší výšku nového stadionu, rozhodnou další jednání
Zbrojovka řeší výšku nového stadionu, rozhodnou další jednání

Na dalších jednáních zaměřených především na výšku nového stadionu za Lužánkami se ve středu shodli...

Kličkoval po dálnici, narazil do svodidel a usínal. Řidič nadýchal 3,86 promile
Kličkoval po dálnici, narazil do svodidel a usínal. Řidič nadýchal 3,86 promile

Kličkoval po dálnici D1, narazil do svodidel a ohrožoval ostatní řidiče. Policisté nakonec zastavili muže,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.