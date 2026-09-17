Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

117letá žena darovala své tělo vědcům. Tohle našli v jejích buňkách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Maria Branyas zemřela jako nejstarší žena planety ve věku 117 let. Před smrtí darovala své tělo vědě. Biologové nyní odhalili, že v jejím organismu existovaly současně známky pokročilého stárnutí i mládí.
117letá žena darovala své tělo vědcům. Tohle našli v jejích buňkách

117letá žena darovala své tělo vědcům. Tohle našli v jejích buňkách

Zdroj: Unsplash
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Hygienici našli v české minerálce žíravinu. Případ řeší policie
Hygienici našli v české minerálce žíravinu. Případ řeší policie
Astronomové žasnou nad novou kometou. Obsahuje kov, který ještě ve vesmíru neviděli
Astronomové žasnou nad novou kometou. Obsahuje kov, který ještě ve vesmíru neviděli

Mezihvězdná kometa 3I/ATLAS překvapuje vědce jedním objevem za druhým. Obsahuje nikl bez stop železa a...

Ani igeliťák, ani lednička. Chleba vydrží čerstvý 3x déle ve staré dobré věci
Ani igeliťák, ani lednička. Chleba vydrží čerstvý 3x déle ve staré dobré věci

Čerstvý bochník hned druhý den ztvrdne nebo plesniví? Chyba je nejčastěji ve způsobu skladování. Pekaři na...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Máte odvahu ukázat výsledek ostatním? Tohle kolo chyby neodpouští
HOSPODSKÝ KVÍZ: Máte odvahu ukázat výsledek ostatním? Tohle kolo chyby neodpouští

Máte rádi výzvy a všeobecný přehled? Pak je tento hospodský kvíz přesně pro vás. Otestujte své znalosti...

Brazilec vymyslel geniální trik, jak prosvětlit místnost s pomocí obyčejné plastové lahve
Brazilec vymyslel geniální trik, jak prosvětlit místnost s pomocí obyčejné plastové lahve

Brazilský mechanik přišel s řešením, jak osvětlit tmavé místnosti bez nutnosti zapojení elektřiny. Stačí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.