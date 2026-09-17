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Babišův politický bizár, level nekonečno: Anetická psychóza se to „menuje“

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Andrej Babiš zřejmě definitivně zjistil, že politický podcast nemusí mít téma, strukturu ani hranice,…
Premiér Andrej Babiš na jednání vlády, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem

Premiér Andrej Babiš na jednání vlády, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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