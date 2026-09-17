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Babišův politický bizár, level nekonečno: Anetická psychóza se to „menuje“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš zřejmě definitivně zjistil, že politický podcast nemusí mít téma, strukturu ani hranice,…
Premiér Andrej Babiš na jednání vlády, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem
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Grolich natočil nejhorší volební song. Vedle něj Schillerová v hranolce a Babišovy nedělní výdejky zestárly o deset let
Suchařípa se pustil do Ševčíka. Vy jste takový prase odporný, komunistický, vzkázal poslanci
Poslanec Miroslav Ševčík si při útocích na politické protivníky ostrý slovník příliš nehlídá.
Babiš měl na drahý benzín recept za 35 korun. Z premiérského křesla zázračná medicína zmizela
Andrej Babiš dokázal v roce 2022 vyřešit drahý benzín téměř stejně rychle, jako se…
Okamura se nechce hádat. Jen Pavel je křivák, Kupka prolhaný amatér a vláda byla ukrajinská
Tomio Okamura má o nechuti hádat se prapodivnou představu.
Jihomoravské obce chtějí více nájemních bytů. Sedm z deseti ale bez pomoci státu stavět nedokáže
Nedostatek peněz a vhodných pozemků komplikuje městům a obcím na jižní Moravě přípravu dostupného…
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
Dva leváci v americké sestavě vyvolali v českém daviscupovém týmu zmatek. Berdych musel narychlo žhavit telefon
SportyŽivě
dnes, 16:37
3 min
Kdo má v kredenci tento starý hrnek, možná vlastní malé jmění. Většina lidí z něj pije každé ráno kávu
Bruneta v kuchyni
dnes, 16:35
4 min
Kvíz: Nejbohatší Češi aneb Třpyt jejich majetku a úspěchů
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
2 min
V pátek neopouštějte domovy. Nova Cinema vysílá ve 20:00 nejroztomilejší rodinný film všech dob
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
4 min
Windows skrývá žrouta, který zabere na disku i 100 GB. Většina lidí to bohužel neví, ale lze ho zmenšit za minutu
Mobify.cz
dnes, 16:29
4 min
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Natáčení Star Trek: Do temnoty přineslo problémy kvůli spodnímu prádlu a převoz scénáře provázelo neobvyklé opatření
V Telce
dnes, 16:28
3 min
Kdo smaží řízky na oleji, dělá chybu. Babičky používaly 1 jiný tuk a řízek zůstal křupavý i druhý den
Bruneta v kuchyni
dnes, 16:24
5 min
Vynikající česneková pomazánka bez taveňáku na italský způsob: Díky této 1 přísadě chutná doslova 2x lépe
Cooky.cz
dnes, 16:12
3 min
Oblíbená letoviska Čechů čekají prudké bouřky. Vyhlásili oranžovou výstrahu
Trendy svět
dnes, 16:08
1 min
Oblíbenou část Španělska zasáhly prudké bouřky. Letiště muselo zavřít, letadla odkláněli jinam
Trendy svět
dnes, 16:07
3 min
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Celá La Liga vyběhla v tričkách na podporu migrantů. Mbappé a Vinícius je sundali ještě před výkopem
SportyŽivě
dnes, 16:02
3 min
Formule 1 sází na městské tratě a piloti se nudí. Po závodě v Madridu jeden přiznal, že málem usnul za volantem
SportyŽivě
dnes, 16:01
4 min
Česko vstupuje do dalšího suchého období
Meteocentrum.cz
dnes, 16:01
2 min
Tyrkysová laguna v Polsku vyschla za pár týdnů. Za optickou iluzí stojí tvar dna, kde centimetry mění kilometry břehu
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
3 min
EU bije na poplach. Nejoblíbenější ovoce Čechů je plné chemických jedů
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
3 min
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Nízké IQ v NHL. V zámoří zírají, co ruská superstar řekla nahlas
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:59
Vysoký tlak může být první stopou. V těle se přitom může rozvíjet nemoc, o které člověk dlouho neví
EXTRAINFO.cz
dnes, 15:58
3 min
V Praze vzniklo první centrum, které pomůže lidem řešit spory
Pražská Drbna
dnes, 15:57
1 min
Road Classics míří do Liberce. Přinese uzavírky, cíl na Ještědu
Liberecká Drbna
dnes, 15:56
3 min
Rusko chystá útoky v zemích podporujících Kyjev, varují tajné služby
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:55
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Válela se ve skříni a nikdo netušil, že po ní okurky prahnou. Jedna polévková lžíce kyseliny citronové změní celou úrodu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:55
2 min
Češi přestávají stavět dřevěné kůlny. Místo nich volí řešení, které nehnije a postavíte ho za 1 víkend
PrimaProstor.cz
dnes, 15:53
4 min
Meteorologové náhle změnili víkendovou předpověď. V neděli přijde změna, která potěší mnoho Čechů
Trendy svět
dnes, 15:45
2 min
Na jezeře Most našli tělo. Policie zjišťuje, zda patří mladíkovi pohřešovanému po bouřce
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:39
Povodeň zničila historickou zeď i dlažbu. Krnov obnovuje okolí koncertní síně
Ostravská Drbna
dnes, 15:39
1 min
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Čínský čip tenčí než lidský vlas přežije 100 praní v pračce. Na jeden metr vlákna se vejde výkon stolního počítače
Mobify.cz
dnes, 15:38
4 min
Babišův politický bizár, level nekonečno: Anetická psychóza se to „menuje“
Inregion.cz
dnes, 15:37
6 min
Toto většina rodičů dělá špatně a svým dětem zadělávají na problém. Číslo na krabici nerozhoduje
Trendy svět
dnes, 15:34
3 min
Rodák z Třebíče získal 34 medailí. Hokejový trenér Kostka zemřel před 17 lety
Jihlavská Drbna
dnes, 15:27
2 min
Chci jí vynadat, pak si uvědomím, že je celá po mně: Sagvan Tofi přiznal trápení s dospívající dcerou
Aplausin.cz
dnes, 15:22
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Jágr veřejně pochválil mladého hokejistu, který pověsil brusle na hřebík. Teď ho celé Česko zná z Love Islandu
SportyŽivě
dnes, 15:20
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Když se hádáte pořád o stejnou věc, možná se vůbec nehádáte o tu věc
Poudree.cz
dnes, 15:15
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Před topnou sezonou si Češi musí zkontrolovat staré kotle. Za jejich používání hrozí pokuta až 50 tisíc korun
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dnes, 15:13
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Americký kapitán pálí do formátu Davis Cupu a nechápe nasazení Čechů. Oba týmy se prý měly potkat až ve finále
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dnes, 15:13
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Jižní prstenec bude. Prostějov si pozemek pronajme, když to jinak nejde
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dnes, 15:09
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Generál Golian hrdinně bojuje s Němci. Slovenští filmaři natočili epický válečný film
Kinobox.cz
dnes, 15:05
1 min
Černobílé šlehačkové řezy jsou retro klasika, která ke kávě zaboduje i dnes
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dnes, 15:05
4 min
Pohádka o pavoučkovi Ignácovi, který tkal záchranné sítě pro padající hvězdy
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dnes, 15:05
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Dvojka draftu NHL nenašla štěstí v New Jersey. Calgary za Nemce obětovalo dvě první kola a dalo mu smlouvu za miliardy
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Tvrdá rána pro Zelenského. Jeho klíčový muž je zapletený v obřím průšvihu
Jak žije Martin Maxa: Poslední album vydal před 12 lety, dnes staví rukama a provozuje hotýlek na břehu Labe
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Tento drobný signál může podle psychologů ukazovat na vyčerpání
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