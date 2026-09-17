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Toto většina rodičů dělá špatně a svým dětem zadělávají na problém. Číslo na krabici nerozhoduje

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Dětské boty, které před několika měsíci seděly bez problémů, mohou být najednou malé. Chodidla totiž rostou rychle a často nerovnoměrně. Spoléhat se při dalším nákupu pouze na velikost předchozího páru proto nestačí. Rozhodující je aktuální délka a šířka obou chodidel a také to, jak se dítě v konkrétních botách skutečně pohybuje.
Toto většina rodičů dělá špatně a svým dětem zadělávají na problém. Číslo na krabici nerozhoduje

Toto většina rodičů dělá špatně a svým dětem zadělávají na problém. Číslo na krabici nerozhoduje

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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