Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ani hřib, ani bedla. Nejchutnější houba Česka vypadá odpudivě a nikdo ji nesbírá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Roste na kmenech stromů, svítí do dálky jako neonová reklama a většina Čechů ji obchází s despektem. Přitom sírovec žlutooranžový patří mezi nejchutnější houby vůbec.
Ani hřib, ani bedla. Nejchutnější houba Česka vypadá odpudivě a nikdo ji nesbírá

Ani hřib, ani bedla. Nejchutnější houba Česka vypadá odpudivě a nikdo ji nesbírá

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Ani mléko, ani vitaminy. Před řídnutím kostí nejlépe chrání tento jednoduchý cvik
Ani mléko, ani vitaminy. Před řídnutím kostí nejlépe chrání tento jednoduchý cvik
Meteorologové jsou posli špatných zpráv. Tak mizerný říjen, jako bude letos, nepamatují
Meteorologové jsou posli špatných zpráv. Tak mizerný říjen, jako bude letos, nepamatují

Zatímco první polovina října nabídne příjemné teploty, závěr měsíce přinese prudký pád teplot až k bodu mrazu.

Papírové účtenky končí. Lidé netuší, podle čeho si zkontrolují nákup
Papírové účtenky končí. Lidé netuší, podle čeho si zkontrolují nákup

Tichá revoluce u pokladen mění pravidla hry. Digitální doklady šetří miliony provozovatelům, ale tisíce...

Ani Hluboká, ani Lednice. Dle cizinců je nejkrásnější zámek Česka úplně jiný
Ani Hluboká, ani Lednice. Dle cizinců je nejkrásnější zámek Česka úplně jiný

Zatímco domácí výletníci obdivují upravené parky a romantické fasády, návštěvníci z celého světa volí...

KVÍZ: Zvládli byste „maturitu z domácnosti“? 10 praktických otázek prověří každého
KVÍZ: Zvládli byste „maturitu z domácnosti“? 10 praktických otázek prověří každého

Myslíte si, že máte domácnost v malíčku? Náš zábavný kvíz prověří vaše praktické znalosti v oblasti vaření,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.