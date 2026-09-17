Americký kapitán pálí do formátu Davis Cupu a nechápe nasazení Čechů. Oba týmy se prý měly potkat až ve finále

Bryan na tiskové konferenci v O2 areně nepřednesl zdvořilostní frázi. Pojmenoval systémovou chybu, která nutí dva z nejsilnějších týmů světa hrát proti sobě dřív, než by měly. Česko má tři singlisty v okolí první pětadvacítky ATP, loni Američany porazilo venku 3:2 v Delray Beach, a přesto ho daviscupový ranking řadí jako devátý tým planety. „Tohle je zápas úrovně semifinále nebo finále,“ prohlásil Bryan. A čísla mu dávají za pravdu.
Ranking, který nevidí současnost
Daviscupový Nations Ranking nepracuje s aktuálními ATP pozicemi jednotlivců. Podle oficiálního vysvětlení na webu Davis Cupu se opírá o týmové výsledky za čtyřleté období, přičemž novější sezony mají vyšší váhu. To znamená jediné: pokud jedné zemi najednou vyroste generace hráčů světové špičky, její ranking za ní zaostává. Přesně to se stalo Česku.
Lehečka, Menšík, Macháč, tři jména, která v posledních dvou sezonách prorazila do elitní pětadvacítky. Jenže daviscupový žebříček počítá i roky, kdy tito hráči teprve sbírali první body na challengerech. Výsledek? Tým, který má parametry finalisty, je systémem postaven do kvalifikačního kola proti jiné velmoci.
Bryan to na pražském media dni řekl bez diplomatických obálek: nasazení nefunguje, když tým kvality Česka padne na USA už v září.
Loňský precedens z Delray Beach
Že nejde o prázdné lichocení, dokládá loňský duel. V září 2025 se oba týmy potkaly v americkém Delray Beach a Češi tam zvítězili 3:2. Lehečka porazil Tiafoeho, Fritz srovnal proti Menšíkovi, americký debl Krajicek–Ram vrátil vedení domácím. Pak ale Lehečka skolil Fritze a rozhodující pátý bod přidal Menšík výhrou nad Tiafoeem.
Podle zpravodajství USTA šlo o „zdrcující porážku“. Bryan sám použil stejné slovo v Praze o rok později. Porážka ho bolí dodnes, a právě proto ví, jak silný soupeř stojí naproti.
Americká sestava přišla o dvě opory
Původní nominace USA na Prahu vypadala hrozivě: Shelton, Fritz, Paul, Christian Harrison. Jenže Fritz i Paul odstoupili kvůli zranění. Finální soupiska, kterou USTA zveřejnila 14. září 2026, čítá Sheltona, Learnera Tiena, Martina Damma, Harrisona a deblistu Austina Krajiceka.
Absence Fritze a Paula berou Američanům dvě zkušené singlové zbraně s daviscupovými bilancemi 8:4 a 6:3 ve dvouhrách. Zbývá Shelton, světová čtyřka, čerstvý finalista US Open, který v neděli 13. září odehrál čtyřhodinový finálový maraton a ve středu přiletěl do Prahy. Veřejně prohlásil, že je stoprocentně připravený. Loni přitom kvůli zranění nenastoupil vůbec.
Co mluví pro Česko, a co proti
Pro český tým hraje hned několik faktorů:
- Domácí prostředí. O2 arena, halový povrch, české publikum.
- Loňská venkovní výhra. Češi dokázali vyhrát i v Delray Beach, tedy na americké půdě.
- Oslabená americká nominace. Bez Fritze a Paula chybí USA singlová hloubka.
Protiargument je jeden, ale pádný: Ben Shelton. Jako světová čtyřka a muž, který před týdnem hrál finále US Open, představuje hráče schopného sám rozhodnout dva singlové body. Bryan navíc na tiskové konferenci zmínil, že halové podmínky by jeho týmu měly sedět.
Podle nás jsou české šance velmi reálné, ale rozhodně ne komfortní. Pokud Shelton předvede formu z Flushing Meadows, budou Češi potřebovat, aby oba jejich singlové jedničky, pravděpodobně Lehečka a Menšík, odehráli zápasy kariéry.
Kdy a kde sledovat
Duel Česko–USA se hraje 18.–19. září 2026 v pražské O2 areně. Páteční program startuje v 15:00 dvěma dvouhrami, sobotní od 14:00 čtyřhrou a zbylými singly. Přímý přenos zajišťuje Česká televize.
Bryanův kompliment českému týmu není taktika. Je to diagnóza systému, který neumí držet krok s tenisovou realitou. Dva týmy se silou semifinalistů se potkávají v kvalifikaci, a jeden z nich v sobotu večer skončí. Formát to přežije. Otázka je, jestli by měl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář