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Kličkoval po dálnici, narazil do svodidel a usínal. Řidič nadýchal 3,86 promile

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Kličkoval po dálnici D1, narazil do svodidel a ohrožoval ostatní řidiče. Policisté nakonec zastavili muže, který za volant usedl s 3,86 promile alkoholu. Během kontroly navíc usínal a na výzvy policistů reagoval jen velmi obtížně.
Kličkoval po dálnici, narazil do svodidel a usínal. Řidič nadýchal 3,86 promile

Kličkoval po dálnici, narazil do svodidel a usínal. Řidič nadýchal 3,86 promile

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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