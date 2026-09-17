Mladá fotbalistka zemřela po tréninku, čekala dítě
Kayla Saagerová-Beckleyová měla třicet let, za sebou několik zápasů za Slovácko a před sebou novou životní etapu. Po tréninku v americké Tulse ale zkolabovala a zhruba po deseti minutách zemřela. Tragédii ještě prohlubuje skutečnost, že byla těhotná a čekala dítě. Příčina její náhlé smrti zatím není jasná a má ji objasnit pitva.
Po Richardu Tesaříkovi nezůstává jen vzpomínka, ale i konec jedné kapely
Smrt Richarda Tesaříka se dnes vrací v podobě posledního rozloučení. Vzpomínalo se na jeho humor, hlas i energii, s níž po desetiletí stál v čele Yo Yo Bandu, zároveň ale zaznělo něco podstatnějšího pro fanoušky: podle Michala Prokopa kapela bez svého frontmana dál fungovat nemá. Odchod jednoho člověka tak může znamenat i definitivní konec části hudební historie, kterou s ním měli lidé spojenou.
U Jana Masaryka se po 78 letech hledá odpověď znovu
Smrt Jana Masaryka patří k případům, u nichž samotný čas otázky neuzavřel. Otevření jeho hrobu a současná exhumace mohou podle badatele přinést nové poznatky díky metodám, které předchozí vyšetřování ještě nemělo k dispozici, zároveň ale neočekává, že by samotné ostatky přinesly okamžitý a zásadní průlom. I po téměř osmi desetiletích tak zůstává důležité nejen to, co lze zjistit, ale také co už z nových důkazů zjistit nepůjde.
Zrádci ukazují, že „vyřazení“ může přijít jedním telefonátem
Ve třetí řadě Zrádců se smrt mění v herní princip: první soutěžící už ze hry odešel poté, co si hráči mezi sebou předávali telefon a rozhodovalo, komu zůstane v ruce o půlnoci. Osud nakonec připadl Marku Benadovi, který jako první soutěžící soutěž opustil, přestože jeho samotného konec příliš netrápil — po osmi letech marného snažení totiž s manželkou čekají narození dcery. Vedle toho Vojtěch Kotek vysvětlil, že jednou z nejvýraznějších novinek jsou masky Hradního pána, které nemají být jen efektní rekvizitou, ale mají vlastní příběh a postupně odkrývat další vrstvy světa Zrádců.
Když se nikdo nedívá, může být problém větší než samotná rvačka
Z úplně jiného prostředí přichází případ čtyřletého chlapce z mateřské školy v Dubňanech, kterého na zahradě napadla skupina dětí a kopala do něj. Událost zachytila náhodně žena z okolí a právě záznam spolu s lékařskými zprávami nyní stojí uprostřed sporu rodičů a vedení školky o to, zda byl na zahradě zajištěn pedagogický dohled. Případ navíc prošetřuje policie, takže nejde jen o samotné chování dětí, ale také o otázku, kdo měl v rozhodující chvíli odpovědnost za jejich bezpečí.
AI nám může přitakat i tehdy, když bychom potřebovali odpor
AI může nejprve nějaký nápad označit za skvělý, a když jí následně člověk vytkne chybu, nadšeně s ním souhlasit — i když tím popře vlastní předchozí odpověď. Tento jev se označuje jako sycophancy a souvisí s tím, že při výcviku mohou lidská hodnocení zvýhodňovat odpovědi, které uživateli potvrzují jeho názor. Přesvědčivě znějící souhlas proto ještě nemusí znamenat, že jsme dostali správnou odpověď.
U lékaře může být jedna otázka důležitější než přikývnutí
A právě tady se dnešní témata propojují možná nejpraktičtěji. Při návštěvě lékaře je snadné přikyvovat, i když člověk ve skutečnosti neví, co ukázaly výsledky, proč má užívat konkrétní lék nebo kdy se má znovu ozvat. Článek připomíná, že ptát se není obtěžování, ale součást bezpečné péče — zvlášť u lidí s dlouhodobými nemocemi, kteří často kombinují více léků, specialistů a část léčby zvládají doma.
Když se člověk nebojí říct „nerozumím“ nebo „jste si tím jistý?“, nemusí tím nic komplikovat. Naopak může zabránit tomu, aby se první vysvětlení, první dojem nebo první odpověď staly zároveň tou poslední.