Kinský zkazil rozehrávku a za pár vteřin si to vybral zpátky. V Anglii z toho vznikl vtip, který baví tisíce fanoušků

Šedesátá pátá minuta, White Hart Lane, bezgólový zápas s Evertonem. Kinský dostane míč od obránce, rozhlédne se a zahraje krátkou rozehrávku, jakou po něm De Zerbiho systém vyžaduje denně. Jenže tentokrát je pas laxní, pomalý a míří přímo k Kieranu Dewsbury-Hallovi na hranici vápna. Everton má naservírovanou šanci. Dewsbury-Hall zakončí, bez velké razance, ale zakončí. A Kinský, který si průšvih právě vyrobil, ho ve stejné sekvenci uklidí zákrokem. Celá akce trvá pár sekund. Na hřišti se nic zásadního nestalo, skóre zůstalo 0:0. Na internetu se ale spustila lavina.
Vtip, který pochopí jen ten, kdo hraje Fantasy
Fantasy Premier League je hra, v níž si miliony lidí skládají virtuální sestavu z reálných hráčů Premier League a sbírají body za jejich výkony. Brankář dostane bod za každé tři zákroky v zápase. A právě tady se rodí pointa: Kinský si vlastní chybou vytvořil střelu, kterou chytil, a tím si de facto sám vyrobil bod za zákrok.
Fantasy analytik Tom Hadley to na síti X shrnul do jedné věty: Kinský prý přihrál soupeři schválně, aby si připsal bod za zákrok. Formulace se rozletěla komunitou jako požár v suchém lese. Ne proto, že by šlo o geniální humor, ale proto, že Kinský není žádný okrajový hráč FPL. Stojí pouhých 4,5 milionu liber ve fantasy měně, a přesto ho vlastní 18,4 % všech manažerů. Mezi brankáři je třetí nejvlastněnější, za Davidem Rayou z Arsenalu (40,8 %) a Bartem Verbruggenem z Brightonu (21,8 %). To znamená, že akci v reálném čase „prožívaly“ statisíce lidí, kteří měli na výsledku osobní fantasy zájem.
Proč zrovna Kinský a proč zrovna teď
Popularita českého gólmana ve Fantasy nevznikla z ničeho. Ještě před startem sezony 2026/27 ho oficiální Scout Premier League označil za možného vyčnívajícího levného brankáře a v draftovém žebříčku ho zařadil na šesté místo mezi všemi gólmany soutěže. Důvod? De Zerbiho Tottenham v předchozí sezoně připustil ligově nejméně velkých šancí, pouhých deset. Pro fantasy manažery hledající čistá konta za minimální cenu to byl jasný signál.
Jenže sezona 2026/27 zatím vypadá jinak. Po čtyřech kolech má Tottenham dva body, sedmnácté místo v tabulce a hlavně ani jeden vstřelený gól. Kinský přesto drží dvě čistá konta v řadě a proti Evertonu zapsal tři zákroky. V číslech Fantasy Football Hub má na kontě 16 bodů. Paradox je nasnadě: brankář týmu, který nedokáže skórovat, je jedním z nejcennějších levných aktiv celé hry.
Riskantní rozehrávka není Kinského úlet, ale De Zerbiho plán
Kdo viděl jen virální klip, mohl nabýt dojmu, že Kinský prostě zpackal jednoduchou přihrávku. Kontext je složitější. Taktická analýza Premier League popisuje De Zerbiho systém jako záměrné lákání soupeře do presinku: tým rozehrává krátce ze zadní linie, aby protihráče vytáhl vysoko a pak ho pasem obešel. Riziko je zabudované v DNA stylu. Občasný kolaps je daň za dominanci míče.
Sám De Zerbi o Kinském po jarním zápase s Leedsem řekl, že má „velkou osobnost, silný charakter“, a výslovně vyzdvihl jeho schopnost hrát nohama. Klub v něm nevidí náhradní řešení, ale gólmana, který do systému pasuje právě proto, že umí rozehrávat pod tlakem. Že to jednou za čas skřípe, je kalkulované riziko. Na pozápasové tiskovce po remíze s Evertonem De Zerbi téma brankářské chyby vůbec neotevřel, mluvil o fyzické kondici, načasování projektu a neproměněných šancích.
Co z toho plyne pro fantasy manažery
Kinský za 4,5 milionu je klasický úlovek za málo peněz: levný, hraje každý zápas, stojí za ním systém, který omezuje velké šance soupeře. Dvě čistá konta ze čtyř kol jsou solidní start. Jako rotační brankář nebo levná jednička do rozpočtového týmu dává smysl. Jako bezstarostná volba na celou sezonu už méně: Tottenham bez vstřeleného gólu je tým, který může kdykoli spadnout do krize, a s ní přijdou i zápasy, kde ani tři zákroky nestačí.
Podle nás je ale nejzajímavější něco jiného. Kinský se v anglickém fantasy prostředí etabloval ne jako exotická kuriozita, ale jako seriózní volba podložená daty. Scout ho doporučoval, vlastnictví roste, body přibývají. Virální vtip z Evertonu to jen podtrhl a přidal lidský rozměr ke statistikám.
Kinský se k vtipu podle dostupných zdrojů veřejně nevyjádřil. Možná ani nemusel. Druhé čisté konto v řadě mluví hlasitěji než jakýkoli mem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle