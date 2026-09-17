Toto rekordně dlouhé manželství trvá i přes nepřízeň osudu už 80 let. Teď se dvojice rozhodla prolomit mlčení a povědět o svém vztahu pravdu

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Toto rekordně dlouhé manželství trvá i přes nepřízeň osudu už 80 let. Teď se dvojice rozhodla prolomit mlčení a povědět o svém vztahu pravduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Manželství mnohdy může být náročné a ne vždy vydrží tak dlouho, jak si mnozí myslí. Tento pár je však důkazem, že pravá láska může trvat věčně.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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