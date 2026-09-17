Procházka ve 40 metrech. Provazochodec v kroji pochodoval nad KohoutovicemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Procházka ve 40 metrech. Provazochodec v kroji pochodoval nad Kohoutovicemi
Traumatickou událostí si prošel čtyřletý žák mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku. Několik dětí se do...
Na dalších jednáních zaměřených především na výšku nového stadionu za Lužánkami se ve středu shodli...
Kličkoval po dálnici D1, narazil do svodidel a ohrožoval ostatní řidiče. Policisté nakonec zastavili muže,...
V pondělí se v Otevřené zahradě konalo slavnostní vyhlášení pátého ročníku Ceny za krajinu, jehož účelem je...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →