Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zapomeňte na ředění. Přesolenou polévku zachrání úplně jiný trik

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stojíte nad hrncem s polévkou, do které vám ujela ruka se solí, a v panice do ní házíte syrovou bramboru? Možná právě děláte chybu. Vědecké výzkumy totiž ukazují, že jedna z nejčastějších kuchařských rad je naprostým mýtem, který koncentraci soli v jídle vůbec nezmění.
Zapomeňte na ředění. Přesolenou polévku zachrání úplně jiný trik

Zapomeňte na ředění. Přesolenou polévku zachrání úplně jiný trik

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
EU bije na poplach. Nejoblíbenější ovoce Čechů je plné chemických jedů
EU bije na poplach. Nejoblíbenější ovoce Čechů je plné chemických jedů
HOSPODSKÝ KVÍZ: Retro z přelomu tisíciletí - Jak dobře znáte mládí generace Y?
HOSPODSKÝ KVÍZ: Retro z přelomu tisíciletí - Jak dobře znáte mládí generace Y?

Pamatujete si ještě dobu, kdy se místo streamovacích služeb vypalovala cédéčka a k internetu se připojovalo...

Tato zelenina má více železa než červené maso a roste i pod sněhem. Češi ji nemusí a ohrnují nad ní nos
Tato zelenina má více železa než červené maso a roste i pod sněhem. Češi ji nemusí a ohrnují nad ní nos

Na českých zahrádkách i v obchodech ji většina lidí míjí bez povšimnutí. Přitom tahle nenápadná listová...

Ženy narozené v tomto znamení zkrásní až po padesátce
Ženy narozené v tomto znamení zkrásní až po padesátce

Krása má mnoho podob a každé znamení zvěrokruhu ji vyjadřuje po svém. Zatímco některé ženy září už v mládí,...

Kam se hrabe Karlův. Neznámý most v Česku se umístil v soutěži o nejkrásnější mosty světa
Kam se hrabe Karlův. Neznámý most v Česku se umístil v soutěži o nejkrásnější mosty světa

Cestovatelský magazín Time Out zařadil do prestižního žebříčku 19 nejkrásnějších mostů světa také stavbu z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.