Zapomeňte na ředění. Přesolenou polévku zachrání úplně jiný trik

Chvilka nepozornosti. Sklouznutí ruky. A v hrnci s polévkou skončí dvojnásobné množství soli. V takové chvíli většina z nás automaticky sahá po osvědčené radě našich babiček a do hrnce vhazuje syrovou bramboru nebo sáček s rýží.
Internet je plný tvrzení, že tyto suroviny dokážou přebytečnou sůl z polévky doslova vytáhnout. Jenže věda mluví zcela jasně. Je to mýtus.
Proč brambora a rýže nefungují
Renomovaný chemik Robert L. Wolke podrobil tento lidový trik vědeckému zkoumání a dospěl k jednoznačnému závěru. Brambora sice funguje jako houba a nasákne slanou tekutinu, ale nedokáže z vody selektivně odfiltrovat samotnou sůl.
Když bramboru z hrnce vyjmete, koncentrace soli v polévce zůstane naprosto stejná. Stejně se to má také s rýží v gáze či sáčku. Ta pouze absorbuje slanou vodu jako celek, čímž sice sníží celkový objem polévky, ale zbylá tekutina bude stále stejně slaná.
Skutečný zachránce? Vaječný bílek
Pokud chcete polévku opravdu zachránit, musíte na to jít jinak. Velmi účinným pomocníkem je obyčejný vaječný bílek. Když ho vlijete do vroucí polévky, bílek se srazí a naváže na sebe nečistoty, včetně soli.
Po jeho vyjmutí se slanost polévky mírně sníží. Funguje to skvěle zejména u čirých vývarů.
Další možností je takzvané senzorické maskování, které sice sůl chemicky neodstraní, ale oklame lidské chuťové pohárky.
Prvním způsobem je zvýšení kyselosti. Pár kapek citronové šťávy, octa nebo bílého vína dokáže slanou chuť potlačit a vyvážit. Skvěle funguje také tuk – například smetana, zakysaná smetana, máslo nebo kokosové mléko. Tuk obalí chuťové pohárky na jazyku, čímž sníží vnímání slanosti a polévka získá jemnější chuť.
U rajčatových či dýňových polévek pak můžete využít kontrastu s chutí sladkou a přidat trochu cukru nebo medu.
Když je situace kritická
Někdy se ale stane, že do polévky nasypete tolik soli, že už ji ani bílek nezachrání. Potom se vyplatí zvolit poněkud složitější cestu.
- Polovinu přesoleného vývaru odeberte, nechte vychladnout a uložte do mrazáku.
- Zbytek polévky v hrnci nařeďte vodou a nastavte například hrstí nadrobno nakrájené kořenové zeleniny a nudlí.
- Zmraženou polovinu v budoucnu využijete jako základ pro další polévku nebo omáčku.
V každém případě přesolenou polévku nemusíte hned vylévat. Ale nemusíte ani nikoho nutit, aby ji jedl. Stačí jen trocha trpělivosti a práce navíc, a oběd či večeře jsou zachráněny.
Zdroje článku: saramoulton.com, yahoo.com, thecityisours.co.uk, tastelab.food, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková