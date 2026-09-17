Jágr veřejně pochválil mladého hokejistu, který pověsil brusle na hřebík. Teď ho celé Česko zná z Love Islandu

16. září 2026 se pod jedním z fanouškovských komentářů k Love Islandu objevila odpověď, kterou nečekal nikdo. „V hokeji nebyl vůbec špatný hráč, mně se s ním hrálo dobře,“ napsal podle TN.cz na sociálních sítích Jaromír Jágr. Nereagoval na spoluhráče z NHL, nechválil žádného kladenského odchovance na cestě do reprezentace. Mluvil o sedmadvacetiletém útočníkovi, který pár dní předtím vstoupil jako bombshell do šesté řady Love Islandu Česko & Slovensko a okamžitě rozpoutal chaos. Fanoušek mu předtím vyčetl, že měl dávat patnáct gólů za sezonu v extralize, a místo toho jde skórovat do reality show. Jágr se ho zastal. A to je na celém příběhu to nejzajímavější, protože Jágr ví, o čem mluví. S Ondřejem Machalou stál na ledě.
Z pardubického mládí přes Kanadu na Kladno
Machalova hokejová cesta začala tam, kde začínají příběhy českých talentů s největšími ambicemi, v mládežnických výběrech a na draftu do zámoří. Prošel reprezentacemi do osmnácti i do dvaceti let, dva roky strávil v kanadské OHL za Niagara IceDogs. Pak se vrátil domů, do systému pardubického Dynama, kde naskočil do extraligy. Celkem v ní odehrál devadesát zápasů.
Číslo, které zní slušně, dokud si člověk neuvědomí, že se rozprostřelo přes několik sezon a několik hostování. Pardubice, Litoměřice, Frýdek-Místek, Jihlava. A pak Kladno.
Na začátku roku 2021 přišel Machala k Rytířům, kteří tehdy hráli první ligu s Jágrem v sestavě. A tady se na chvíli všechno sešlo. Patnáct gólů ve sedmadvaceti zápasech základní části. Devět branek v šestnácti utkáních play-off. Podle iSportu nastupoval i v elitní formaci po boku Jágra a Tomáše Plekance. Dva roky poté, co se vrátil z Kanady, vypadal jako hráč, který si stabilní extraligovou kariéru prostě vezme.
Nevzal si ji.
Zranění, ztráta motivace a devět adres
Po kladenské epizodě následovalo putování, které v českém hokeji zná každý skaut: Prostějov, Vrchlabí, litevský Kaunas, rumunská Csíkszereda, zpátky do Česka. Vsetín, Pardubice B, Tábor. Devět prvoligových a zahraničních štací za pět let.
Co se stalo? Jednoznačnou odpověď veřejné zdroje nenabízejí, ale mozaika je čitelná. Machala sám v medailonku pro Love Island označuje vážné zranění za zásadní životní lekci. iSport připomíná operaci ramene i tvrdý hit od Bohumila Janka, po němž skončil v bezvědomí. A když v sezoně 2023/24 odcházel z Vsetína, trenér veřejně řekl, že hráč přišel se ztrátou chuti a motivace.
Přitom ještě v tom samém vsetínském play-off dal Machala devět gólů ve čtrnácti zápasech. Forma tedy nebyla pryč. Něco jiného ano.
10. dubna 2026 oznámil HC Tábor konec spolupráce. Machala za klub odehrál šest utkání. Od té chvíle je bez angažmá. Oficiální profily Novy i Markízy ho přitom ještě v září 2026 představují jako „profesionálního hokejistu“; formálně kariéru neukončil, jen mu momentálně nikdo nenabídl smlouvu.
Kontrast, který Jágrova slova podtrhují
Aby bylo vidět, co Machalova trajektorie znamená v kontextu, stačí se podívat na jiné mladé hráče z kladenského okruhu. Jiří Ticháček nasbíral v extraligové sezoně 2024/25 za Kladno 44 bodů a v roce 2026 se objevil u seniorského národního týmu. Matyáš Filip prošel stejnou cestou. Oba představují kontinuální růst, přesně to, co Machalovi po kladenském průlomu chybělo.
Jágrova pochvala proto není zdvořilostní gesto. Je to potvrzení od člověka, který s Machalou stál na ledě v play-off a viděl, co umí. Když Jágr řekne „nebyl vůbec špatný hráč“, říká tím vlastně: tohle nebyl náhodný hokejista, tohle byl talent, od kterého se čekalo víc. A právě ten kontext dává Machalově přítomnosti v Love Islandu jinou váhu, než jakou mají běžní soutěžící.
Z ledu do vily, a co dál
Do Love Islandu se Machala podle svého medailonku přihlásil během letní hokejové přípravy, po debatách se spoluhráči. Markíza jeho příchod 14. září 2026 zarámovala jako vstup bombshella, o jehož spárování rozhodují diváci v aplikaci. Nova den poté publikovala video s titulkem, že Ondra „rozpoutal chaos hned po příchodu“; flirtoval a líbal zadané dívky, čímž zvedl napětí ve vile.
Hokejová komunita zareagovala okamžitě. Machalův profil na EliteProspects začal sbírat návštěvy, fanoušci na sociálních sítích se rozdělili. Část viděla odvahu jít vlastní cestou, část odklon od práce na kariéře. Sportovní pozadí přitom v české reality TV není úplná novinka; ve stejné řadě Love Islandu soutěží prvoligová fotbalistka Amálie Koptová, o rok dříve šla do Survivoru olympijská medailistka Zuzana Hejnová. Machalův mix hokeje, Jágra a seznamovací show je ale v tuzemském kontextu unikátní.
Ondřej Machala má sedmadvacet let, devadesát extraligových startů a jednu pochvalu od největšího českého hokejisty všech dob. Brusle zatím oficiálně nepověsil na hřebík. Jen si místo ledu vybral slunce, kamery a vilu na Kanárech.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka