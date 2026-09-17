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Jágr veřejně pochválil mladého hokejistu, který pověsil brusle na hřebík. Teď ho celé Česko zná z Love Islandu

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Ondřej Machala měl dávat góly v extralize. Místo toho líbá zadané dívky ve vile na Kanárech, a Jaromír Jágr mu fandí.
Jágr veřejně pochválil mladého hokejistu, který pověsil brusle na hřebík. Teď ho celé Česko zná z Love Islandu

Jágr veřejně pochválil mladého hokejistu, který pověsil brusle na hřebík. Teď ho celé Česko zná z Love Islandu

Zdroj: HC Rytíři Kladno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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