Válela se ve skříni a nikdo netušil, že po ní okurky prahnou. Jedna polévková lžíce kyseliny citronové změní celou úrodu

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Válela se ve skříni a nikdo netušil, že po ní okurky prahnou. Jedna polévková lžíce kyseliny citronové změní celou úroduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Chcete-li mít letos opravdu velkou úrodu velkých a šťavnatých okurek, dopřejte jim kyselinu citronovou v té správné koncentraci.
vyvazování okurek
Zdroj: Canva
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