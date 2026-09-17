Zavíječ zimostrázu má slabinu, o které většina zahrádkářů neví. Postřik funguje jen ve dvou měsících v roce, jinak je zbytečný

Celý trik spočívá v biologii škůdce. Housenky motýla
Cydalima perspectalis jsou po většinu svého života schované hluboko uvnitř keře, zabalené v hustém předivu sepředených listů. Postřik, který dopadne na vnější „skořápku“ koruny v tuto chvíli, prakticky mine cíl. Existují ovšem dvě krátká okna během vegetační sezony, kdy larvy opustí úkryty, vylezou na povrch a hltavě požírají listy. Právě v těchto fázích jsou maximálně zranitelné, a právě tehdy má zásah smysl. Kdy přesně housenky vylézají: jarní a letní okno v českých podmínkách
První příležitost přichází na jaře. Přezimující larvy, které přečkaly zimu v sepředených listech při bázi keře, se po oteplení nad 7–10 °C probouzejí a začínají znovu požírat. V českých klimatických poměrech to obvykle odpovídá dubnu, v teplejších oblastech občas už konci března, v podhorských zahradách naopak začátku května.
Druhé okno otevírá nová generace. Motýli první generace kladou vajíčka, z nichž se líhnou čerstvé housenky, typicky od konce června do první poloviny července. V chladnějších polohách se toto období protahuje i do pozdějšího července a začátku srpna. Podle
Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ se v českých podmínkách zpravidla vystřídají dvě kompletní generace za sezonu; při mimořádně teplém podzimu se může částečně rozvinout i třetí.
Klíčový detail: účinnost zásahu nestojí na konkrétním datu v kalendáři, ale na vývojovém stadiu housenek. ÚKZÚZ označuje za nejefektivnější fázi 4. až 6. instar, tedy chvíli, kdy larvy opustily zápředky a aktivně se pohybují po větvích. U biologických přípravků na bázi
Bacillus thuringiensis je okno ještě užší: výrobce doporučuje aplikaci od začátku výskytu do 2. vývojového stadia. Proč pozdní postřik minou cíl a keř stejně uhyne
Housenky zavíječe žerou plýtvavě a překotně. V jednom keři se jich může hemžit stovky až tisíce. Poškození se často odhalí teprve ve chvíli, kdy je korunka zbělená skeletovanými listy a prorostlá pavučinovitým předivem. V tu chvíli už část larev zalezla zpět do úkrytů nebo se zakuklila, a postřik na povrchu koruny zasáhne jen zlomek populace.
Následky propásnutého zásahu jsou drsné: holožír, opad listů, nadměrný výpar a postupné zasychání. Oslabený keř po opakovaném napadení bez ošetření odumírá. A co hůř, housenky, které dokončí vývoj, se promění v motýly a rozletí se do okolních zahrad. Šíření navíc urychluje obchod se sazenicemi: nová ohniska se objevují skokově i desítky kilometrů od nejbližší napadené lokality, protože larvy cestují v kontejnerech ze zahradních center.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak si ohlídat správný termín: kontrola keře místo kalendáře
Kalendářní data jsou orientační pomůcka. Skutečně spolehlivý signál dává jedině pravidelná vizuální kontrola keře:
Od druhé poloviny března do října rozevírejte korunky a prohlížejte vnitřek. Hledejte čerstvé pavučinky, drobný tmavý trus a zbělené či skeletované listy. Reagujte na housenky ve fázi aktivního žíru, zelené, s tmavými pruhy, pohybující se po větvích. Nasaďte feromonový lapač pro sledování letu dospělců. V Česku je komerčně dostupná například sada Deltastop CDP od firmy Biocont. Sledujte okresní mapy výskytu a prognózy ÚKZÚZ; monitoring probíhá průběžně a data se liší region od regionu.
Zásadní chyba, kterou opakuje většina pěstitelů: postříkají vnější plášť keře a považují práci za hotovou. Jenže zavíječ sídlí uvnitř. Tryska musí proniknout dovnitř korunky, mezi větve, až k bázi listů. Jeden důkladný zásah dovnitř keře ve správnou chvíli má vyšší hodnotu než tři povrchové aplikace po termínu.
Čím zasáhnout: biologická a chemická ochrana v přehledu
Přípravek Typ Kdy aplikovat Poznámka Lepinox Plus biologický ( B. thuringiensis) od začátku výskytu do 2. instaru úhyn po 2–5 dnech; šetrný k ostatnímu hmyzu; balení 3×10 g od cca 191 Kč MIMIC chemický (regulátor růstu) na aktivně žeroucí housenky registrován přímo na zavíječe v okrasných dřevinách; dávka 0,75 l/ha PREV-GARD kontaktní na aktivně žeroucí housenky omezení kvůli včelám; aplikace až po ukončení denního letu, nejpozději do 23 hodin
Biologická varianta s Lepinoxem funguje specificky proti housenkám motýlů a neškodí opylovačům ani predátorům. Její účinnost ovšem stojí a padá s načasováním: zasáhnout musíte opravdu mladé larvy. Terénní pokusy s hlísticí
Steinernema carpocapsae ani s entomopatogenními houbami podle Agromanuálu požadovaných výsledků nedosáhly. Když už zimostráz vzdáváte: odolné alternativy do tvarovaných výsadeb
Pro zahrádkáře, kteří nechtějí každoročně bojovat s invazním škůdcem, existují stálezelené náhrady vhodné do stejných živých plůtků a tvarovaných bordur. Cesmína vroubkovaná (
Ilex crenata) v kultivarech „Jenny“, „Fastigiata“ nebo „Glory Gem“ vizuálně připomíná zimostráz a v českých zahradnictvích i řetězcích je běžně skladem. Podobnou službu odvede zimolez lesklý ( Lonicera nitida), například odrůda „Maigrün“. Obě dřeviny zavíječ ignoruje.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková