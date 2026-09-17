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Děti brutálně napadly malého spolužáka, ve školce do něj kopaly

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Dennívýzva
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Traumatickou událostí si prošel čtyřletý žák mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku. Několik dětí se do hocha brutálně pustilo. Bitku natočila místní obyvatelka. Rodiče a vedení se nyní přou o to, zda na děti někdo dohlížel.
Děti brutálně napadly malého spolužáka, ve školce do něj kopaly

Děti brutálně napadly malého spolužáka, ve školce do něj kopaly

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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