Když se hádáte pořád o stejnou věc, možná se vůbec nehádáte o tu věc

Některé partnerské hádky se vracejí proto, že problém nikdy neležel jen v ponožkách, penězích nebo tchyni. Pod nimi bývá něco mnohem většího. Jsou páry, které se hádají o nádobí. Jiné o peníze. O to, kolik času tráví s rodiči, jak často mají sex, kdo chodí pozdě nebo proč jeden potřebuje každý víkend program a druhý by byl nejšťastnější doma.
A potom se za půl roku pohádají o úplně stejnou věc. Ne nutně proto, že jsou nepoučitelní.
Podle Gottman Institute velká část partnerských konfliktů patří mezi takzvané perpetual problems – opakující se problémy spojené s hlubšími rozdíly v osobnosti, hodnotách nebo životních potřebách. Gottmanova práce uvádí, že přibližně 69 procent manželských konfliktů má právě dlouhodobý charakter.
To zní depresivně jen do chvíle, než pochopíš pointu. Cílem není všechny rozdíly odstranit. Cílem je přestat se o ně pokaždé zranit stejným způsobem.
Hrnek někdy opravdu není hrnek
Představ si, že partner už podesáté nechá nádobí na lince. Pro něj je to nádobí. Pro tebe možná znamená: „Zase počítá s tím, že to někdo uklidí.“
Takže ty nevidíš hrnek. Vidíš nerovnost. On ale slyší útok kvůli jednomu kusu porcelánu a reaguje: „Proboha, vždyť je to jen hrnek.“ A tím tě ještě víc rozčílí, protože právě potvrdil, že problém vůbec nevidí. Máte krásný konflikt připravený ke spuštění.
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Peníze často nejsou jen čísla
Pro jednoho člověka mohou úspory znamenat bezpečí. Pro druhého může utrácení za cestování znamenat svobodu a život, který nechce odkládat na důchod. Když se potom hádáte o drahou dovolenou, ve skutečnosti možná nestojí proti sobě 60 tisíc korun a bankovní účet.
Stojí proti sobě dvě velmi hluboké představy o tom, co znamená žít správně. Proto nepomůže pokaždé otevřít kalkulačku. Někdy potřebuješ nejdřív pochopit, co ty peníze pro každého z vás představují.
„Nikdy mě neposloucháš“ málokdy začalo dnes
Velké reakce často vzniknou tam, kde už existuje historie. Pokud se cítíš dlouhodobě nevyslyšená, jedna zapomenutá zpráva může vyvolat reakci, která zvenku působí úplně neúměrně.
Jenže nereaguješ na jednu zprávu. Reaguješ na celý archiv. A partner zase reaguje na intenzitu tvé reakce, místo aby viděl archiv pod ní. Proto může být velmi užitečné při opakovaném konfliktu přestat na chvíli hledat řešení a zeptat se: Co pro mě tahle věc vlastně znamená?
Některé rozdíly nikdy úplně nezmizí
Jeden z vás bude možná vždycky spořivější. Jeden bude společenský a druhý bude potřebovat víc samoty. Jeden bude mít vyšší standard pořádku. Jeden bude přesný a druhý bude celý život tvrdit, že „už vyráží“, když je stále ve sprše.
Gottmanova práce neříká, že se s tím musíš smířit úplně bez hranic. Říká spíš, že část konfliktů není technický problém se správnou odpovědí. Je to rozdíl mezi dvěma lidmi.
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Rozdíl mezi opakovaným problémem a peklem je způsob, jakým o něm mluvíte
Pokud každá debata skončí kritikou osobnosti – „jsi sobec“, „jsi hysterická“, „jsi neschopný“ – z konkrétní věci se rychle stane útok na člověka. Stejně ničivá může být obrana, pohrdání nebo úplné uzavření komunikace.
Zkus místo „nikdy nic neuděláš“ říct konkrétně, co potřebuješ. A ještě důležitější je někdy dodat proč. „Když necháš kuchyň po večeři na mně, není pro mě problém těch deset minut uklízení. Vadí mi pocit, že konec domácí práce automaticky patří mně.“ Najednou mluvíte o skutečné věci.
A někdy zjistíš, že spor řešení má
Samozřejmě ne každý opakovaný konflikt je hluboké existenciální střetnutí dvou hodnotových světů. Možná skutečně potřebujete jen automatický příkaz k platbě. Kalendář. Rozdělit domácí práce. Nebo koupit druhý koš na prádlo.
Není potřeba psychoanalyzovat ponožku, pokud jí stačí vlastní koš. Ale pokud jste technické řešení zkusili desetkrát a hádka se pořád vrací, možná stojí za to podívat se pod povrch.
Nejdůležitější otázka někdy není „kdo má pravdu?“ Ale: Co v téhle hádce každý z nás chrání?
Bezpečí? Svobodu? Pocit respektu? Blízkost? Samostatnost? Když to pojmenujete, neznamená to, že konflikt zmizí. Možná ale konečně přestanete po padesáté bojovat o hrnek, který za nic z toho nemůže.
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Zdroje: The Gottman Institute – Managing Conflict: Solvable vs. Perpetual Problems [1], The Gottman Institute – Everything Turns Into an Argument [2].