Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Vohančice změnily krajinu k nepoznání. Za stromy a obnovený potok získaly cenu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V pondělí se v Otevřené zahradě konalo slavnostní vyhlášení pátého ročníku Ceny za krajinu, jehož účelem je nejen ocenit životnímu prostředí prospěšné projekty, ale i inspirovat další obce, spolky i jednotlivce. Z deseti finalistů zvítězila obec Vohančice na Brněnsku.
Vohančice změnily krajinu k nepoznání. Za stromy a obnovený potok získaly cenu

Vohančice změnily krajinu k nepoznání. Za stromy a obnovený potok získaly cenu

Zdroj: Cena za krajinu
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
V Brně přibude místo pro lidi s autismem. Centrum vyroste v Ivanovicích
V Brně přibude místo pro lidi s autismem. Centrum vyroste v Ivanovicích
Myšince i jed v koutě. V asijské restauraci navařili, ale ne v dobrém
Myšince i jed v koutě. V asijské restauraci navařili, ale ne v dobrém

Myší trus, rozkousané obaly i cigarety přímo v kuchyni. Hned několik velkých prohřešků zjistili inspektoři...

Schránky se plní volebními lístky, tiskárna to stihla i s rezervou
Schránky se plní volebními lístky, tiskárna to stihla i s rezervou

Břeclavská tiskárna Walstead Moraviapress v těchto dnech téměř dokončila distribuci volebních lístků k...

Šoféři si dáchnou u Vyškova, nová odpočívka je výrazně větší
Šoféři si dáchnou u Vyškova, nová odpočívka je výrazně větší

Oáza klidu u Vyškova? Vyčerpaným šoférům od půlky září slouží modernější a výrazně větší odpočívka na...

Pamatujete si, co se dělo minulý týden na jihu Moravy? Prověřte své znalosti
Pamatujete si, co se dělo minulý týden na jihu Moravy? Prověřte své znalosti

Malé kapybary v zoo, šelma na útěku, nebo neukázněné chování v šalině.  Zkuste si, jak dobře si pamatujete...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.