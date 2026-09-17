Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Slyšet Havla. Český rozhlas připomene dvojí výročí Václava Havla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Znovuobjevený rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, dosud nezveřejněné nahrávky k Dálkovému výslechu, nová rozhlasová Audience, výběr z Hovorů z Lán i živé vysílání z Pražské křižovatky. Český rozhlas od 7. září do 5. října uvádí projekt Slyšet Havla, který připomene Václava Havla prostřednictvím archivních nahrávek, dramatické tvorby, publicistiky, regionálních témat i Havlovy oblíbené talkshow. Program vzniká u příležitosti dvojího výročí: 90 let od Havlova narození a 15 let od jeho úmrtí.
Václav Havel neměl jednoduchý život

Václav Havel neměl jednoduchý život

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Linda Žbirková znovu pokřtila album, které pro ni před 27 lety nahrál otec Miro Žbirka
Linda Žbirková znovu pokřtila album, které pro ni před 27 lety nahrál otec Miro Žbirka
Zdeněk Chlopčík před návratem do StarDance: V 69 letech řádí v moři s o 19 let mladší manželkou
Zdeněk Chlopčík před návratem do StarDance: V 69 letech řádí v moři s o 19 let mladší manželkou

Zdeněk Chlopčík se po roční pauze chystá zpátky do porotcovského křesla StarDance. Ještě předtím ale nabírá...

Módní policie Zrádců: Kotek v zeleném sametu, Šáchová tasila dekolt a Tuna děsil jako upír
Módní policie Zrádců: Kotek v zeleném sametu, Šáchová tasila dekolt a Tuna děsil jako upír

Premiéra nové řady Zrádců se nesla přesně v duchu oblíbené reality show. Temně, tajemně a místy pořádně...

Podvod po 17 letech znovu! František Nedvěd ml. a Jan Bendig oprášili slavné hity
Podvod po 17 letech znovu! František Nedvěd ml. a Jan Bendig oprášili slavné hity

Někdy stačí jedno setkání a vznikne nápad, který by ještě o pár týdnů dříve nikdo nečekal. František Nedvěd...

Taťána Kuchařová ukázala manžela a vyvolala poprask: Na dotazy o dítěti reaguje výmluvným gestem
Taťána Kuchařová ukázala manžela a vyvolala poprask: Na dotazy o dítěti reaguje výmluvným gestem

Taťána Kuchařová (38) prožívá šťastné období. Vdala se za stomatologa Ondřeje, se kterým nyní vyrazila do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.