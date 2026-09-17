Slyšet Havla. Český rozhlas připomene dvojí výročí Václava Havla

Projekt Slyšet Havla připravil Český rozhlas u příležitosti dvojího výročí - 90 let od narození Václava Havla a 15 let od jeho úmrtí. Václav Havel s manželkou Dagmar (2014) Arnošt Lustig a Václav Havel (2010) Robert Redford, Dagmar Havlová, Václav Havel (2005) Václav Havel s Karlem Gottem, Ivanou Macháčkovou a jejich dcerou Charlotte Ella (2006) Václav Havel a Dagmar Havlová s dcerou Ninou Václav Havel Václav Havel hrob Václava Havla a Olgy Havlové na Vinohradském hřbitově
Znovuobjevený rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, dosud nezveřejněné nahrávky k Dálkovému výslechu, nová rozhlasová Audience, výběr z Hovorů z Lán i živé vysílání z Pražské křižovatky. Český rozhlas od 7. září do 5. října uvádí projekt
Slyšet Havla, který připomene Václava Havla prostřednictvím archivních nahrávek, dramatické tvorby, publicistiky, regionálních témat i Havlovy oblíbené talkshow. Program vzniká u příležitosti dvojího výročí: 90 let od Havlova narození a 15 let od jeho úmrtí. Havel v rozhlasovém archivu i nových pořadech
Václav Havel patří k osobnostem, které jsou s rozhlasem spojené mimořádně silně. V archivu Českého rozhlasu po něm zůstala rozsáhlá zvuková stopa: od nahrávek z roku 1968 přes období disentu až po prezidentské rozhovory a pozdější záznamy. Projekt Slyšet Havla z ní vybírá archivní objevy, nové rozhlasové pořady i speciální vysílání k dvojímu Havlovu výročí.
Český rozhlas Plus otevře příběhy dvou výrazných archivních materiálů - rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968 a nahrávek k Dálkovému výslechu. Vltava uvede novou Audienci, Havlovu vlastní interpretaci Asanace i cyklus Promyslet Havla. Radiožurnál připomene Hovory z Lán a Dvojka odvysílá speciální Tobogan Havel 90 z Pražské křižovatky.
„Chtěli jsme ukázat Václava Havla v různých rozhlasových polohách: jako autora, interpreta vlastních textů, rozhlasového reportéra i prezidenta za mikrofonem. Nejde jen o připomínku výročí, ale o možnost znovu slyšet materiály, které jsou stále aktuální a promlouvají velmi silně k naší dnešní situaci,“ říká Ondřej Nováček, ředitel programu Českého rozhlasu. Příběh nepravděpodobného rozhovoru: Havel a Peroutka v éteru po téměř šedesáti letech
Český rozhlas Plus 18. září zprostředkuje nahrávku rozhovoru mezi tehdy ještě mladým Václavem Havlem a Ferdinandem Peroutkou, která byla pořízena v roce 1968 ve Spojených státech, a která tehdy kvůli okupaci Československa nebyla zveřejněna a zůstala na dlouhá léta bez povšimnutí v rozhlasovém archivu.
Po desetiletích v Archivu ČRo rozhovor letos objevil zvukař Českého rozhlasu Miloslav Turek. Dochovaný záznam trvá přibližně hodinu a dvanáct minut a je uložený na třech velkých magnetofonových pásech. Pořad Příběh nepravděpodobného rozhovoru odvysílá Český rozhlas Plus; vystupují v něm archivář Tomáš Pánek a publicistka Anna Freimanová.
Nová Audience a Havlova vlastní Asanace
V rámci literárně-dramatické tvorby zazní například nová rozhlasová inscenace Havlovy Audience. Jedna z nejznámějších Havlových her se vrací v novém nastudování téměř padesát let od svého vzniku. Režisér Lukáš Hlavica obsadil do role Sládka Ivana Trojana, Ferdinanda Vaňka hraje Martin Myšička. Český rozhlas Vltava hru premiérově odvysílá v sobotu 3. října v 15.00 v programové řadě Sobotní drama; nahrávka je od 7. září dostupná také na webu havel.rozhlas.cz.
Český rozhlas Vltava uvede také Asanaci v interpretaci samotného Václava Havla. Historická nahrávka zazní v neděli 27. září v 15.00 v programové řadě Hra pro pamětníky, na webu havel.rozhlas.cz je dostupná od 7. září. Havel ji na Hrádečku pořídil i jako pojistku pro případ, že by rukopis zabavila StB; zároveň tím vznikl záznam, který mohl sdílet se svými přáteli.
Návrat Hovorů z Lán a Tobogan z Pražské křižovatky
Od 7. září do 4. října Radiožurnál vysí sérii Svět podle Havla aneb To nejlepší z Hovorů z Lán. Každodenní příspěvek zazní vždy ve 14.15, tedy v čase, ve kterém se Hovory z Lán v 90. letech tradičně vysílaly v nedělní premiéře. Cyklus vybere zásadní momenty z pořadu z let 1990–1998.
Součástí havlovského měsíce bude také zábavná talkshow. Český rozhlas Dvojka odvysílá v sobotu 3. října od 11.00 do 13.00 speciální Tobogan Havel 90 z Pražské křižovatky. Hosty budou mimo jiné Dagmar Havlová, Eva Holubová, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Leona Machálková, hudebně vystoupí Aneta Langerová s kapelou.
Další pořady a online obsah
Součástí projektu bude také šestidílný cyklus Promyslet Havla, který připravuje Veronika Ruppert pro Český rozhlas Vltava. Pořadem provází Karolína Koubová, která bude o Havlových myšlenkách pro dnešní svět mluvit s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblížkem a jejich hosty. Cyklus otevře témata jako pravda, odvaha, možnosti jednotlivce vůči systému moci, umělecké myšlení nebo spiritualita. Série je dostupná od 7. září na webu havel.rozhlas.cz.
Regionální stanice doplní celostátní program o Havlova místa mimo Prahu a Lány. Připomenou mimo jiné Hrádeček, liberecké vysílání ze srpna 1968 i zlínské rodinné souvislosti.
Slyšet Havla a všechny zmíněné pořady budou dostupné na webu havel.rozhlas.cz a na platformě mujRozhlas.
Zdroj: Český rozhlas