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Chci jí vynadat, pak si uvědomím, že je celá po mně: Sagvan Tofi přiznal trápení s dospívající dcerou

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Sagvan Tofi (62) má doma vlastní malou kopii. Jeho šestnáctiletá dcera Satine totiž podle něj zdědila nejen jeho geny, ale zřejmě i pořádnou dávku temperamentu. Herec a muzikálový producent přiznal, že s ní občas není jednoduché pořízení. Zlobit se na ni ale dlouho nevydrží. Moc dobře totiž ví, po kom je.
Sagvan Tofi promluvil o své dceři

Sagvan Tofi promluvil o své dceři

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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