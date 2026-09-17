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Jižní prstenec bude. Prostějov si pozemek pronajme, když to jinak nejde

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Zelený pás na jižním okraji Prostějova buduje město od roku 2019. Jeden z potřebných pozemků zatěžují žaloby, radnice proto sáhla k neobvyklému řešení, aby mohla pokračovat. Půdu si pronajme.
Jižní prstenec bude. Prostějov si pozemek pronajme, když to jinak nejde

Jižní prstenec bude. Prostějov si pozemek pronajme, když to jinak nejde

Zdroj: Město Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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