Před topnou sezonou si Češi musí zkontrolovat staré kotle. Za jejich používání hrozí pokuta až 50 tisíc korun

Od 1. září 2024 musí také kotle na pevná paliva používané v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci splňovat zákonné emisní požadavky. V praxi u běžných kotlů zpravidla jde minimálně o 3. emisní třídu podle příslušné normy. U ostatních objektů začal zákaz nevyhovujících zařízení platit už v září 2022. Majitelé by se proto neměli řídit pouze rokem výroby. Podstatné je, jaké parametry má konkrétní zařízení. Údaj lze nejčastěji dohledat na výrobním štítku, v původní dokumentaci nebo v dokladu z odborné kontroly. Jestliže si provozovatel není jistý, měl by stav kotle ověřit dříve, než v něm začne pravidelně topit.
Kontrola kotle má vlastní pravidla
Vedle požadavků na samotné zařízení existuje také povinnost pravidelných odborných kontrol. Ta se vztahuje na spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, pokud slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Kontrola technického stavu a provozu musí proběhnout nejméně jednou za tři roky a provádí ji odborně způsobilá osoba. U nově instalovaného zařízení musí první taková kontrola proběhnout nejpozději do 36 měsíců od instalace. Nejde přitom o běžnou prohlídku komína. Technik posuzuje samotný zdroj, jeho technický stav, způsob provozu, používané palivo a další okolnosti ovlivňující spalování.
Majitel by měl mít k dispozici doklad o provedené kontrole. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může jeho existenci ověřovat také prostřednictvím příslušného informačního systému a v případě potřeby si jej vyžádat přímo od provozovatele. Pokud člověk například koupí starší dům a netuší, kdy kotel naposledy odbornou kontrolou prošel, Ministerstvo životního prostředí doporučuje zajistit ji co nejdříve. Za nesplnění povinnosti pravidelné kontroly nebo nepředložení požadovaného dokladu může nepodnikající fyzické osobě hrozit pokuta až 20 000 korun.
Úředník nemůže přijít bez důvodu
Zákon umožňuje příslušnému obecnímu úřadu za stanovených podmínek provést kontrolu zdroje také přímo v domácnosti. Neznamená to však, že by úředníci mohli bez předchozího důvodu libovolně obcházet domy a kontrolovat kotelny. Ministerstvo uvádí, že k přímé kontrole může dojít při opakovaném vzniku důvodného podezření na porušování povinností. Při prvním takovém postupu musí provozovatel předem dostat písemné upozornění na možné porušování zákona. Kontrola se následně může týkat samotného kotle, jeho příslušenství i toho, jaké palivo domácnost používá.
Zákaz platí také na chalupách
Výjimku nemají ani lidé, kteří starý kotel používají pouze několikrát za rok na chalupě. Jestliže zařízení spadá pod zákonné požadavky a je skutečně provozováno, musí jim vyhovovat bez ohledu na to, zda se v něm topí každý den, nebo jen příležitostně. Jiná situace nastává u kotle, který zůstává úplně odstavený. Nevyhovující zařízení není nutné automaticky demontovat ani zlikvidovat, pokud se vůbec nepoužívá. Ministerstvo však doporučuje takový kotel alespoň odpojit od komína a otopné soustavy, aby nevznikaly pochybnosti, zda je stále provozován. Jakmile by jej chtěl majitel znovu využít, třeba jen jako záložní zdroj při poruše jiného vytápění, musí už splňovat současné požadavky. Za provoz nevyhovujícího kotle může fyzické osobě hrozit pokuta až 50 000 korun.
Zdroje: ceskeduchody.cz, mzp.gov.cz, zakonyprolidi.cz