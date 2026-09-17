Dvojka draftu NHL nenašla štěstí v New Jersey. Calgary za Nemce obětovalo dvě první kola a dalo mu smlouvu za miliardy

Když Craig Conroy 23. června 2026 zvedl telefon a domluvil výměnu se Sunny Mehtou z New Jersey, nepořizoval hotového prvního obránce. Pořizoval slovenského praváka, jehož kariéra se čtyři roky po draftu stále spíš rozjíždí, než že by někam dorazila. Flames za něj poslali dvě podmíněné volby v prvním kole, pick ve druhém kole a obránce Etienna Morina. Pak 6. července přidali smlouvu na pět let s ročním platem 7,25 milionu dolarů, při kurzu ČNB 21,191 Kč/USD z toho dne zhruba 153,6 milionu korun ročně, celkem asi 768 milionů. Je to nejdražší obranná smlouva v současném kádru Calgary. A je to sázka, jejíž výsledek nikdo nezná.
Co přesně Calgary obětovalo, a proč to nebolelo tolik, jak vypadá
Na první pohled je cena brutální: dvě první kola, jedno druhé kolo a mladý bek. Jenže klíčový detail mění optiku. Obě volby v prvním kole nepocházely z vlastního draftového kapitálu Flames. Jedna přišla z balíku od Vegas, druhá od Colorada, obě navíc s ochranou top 10. Calgary tedy nesáhlo na vlastní budoucí picky, ale přeměnilo cizí aktiva na konkrétního hráče.
Conroy to po výměně vysvětlil přímo: „Chtěli jsme mladého hráče špičkové úrovně, který už NHL hraje teď, ne další projekty.“ Jinými slovy: Flames čtyřikrát za sebou nepostoupily do play-off a nahromadily draftový kapitál, s nímž potřebovaly něco udělat. Další pozdní pick v prvním kole by přinesl teenagera na dva tři roky vývoje. Nemec je o krok dál. Minimálně na papíře.
Součástí balíku směřujícího do Calgary byl i útočník Maxim Cyplakov, což je nuance, která se v prvních reakcích často ztratila. Flames nezískaly jen obránce, dostaly i útočníkovou pojistku.
Proč New Jersey pustilo dvojku draftu po čtyřech letech
Odpověď není jednoduchá a rozhodně nejde o jeden průšvih. Nemec po draftu 2022 prošel standardní vývojovou cestou: AHL, postupné zapojování do NHL, kolísavé minuty. V sezoně 2025/26 přišla šance hned na startu: zranění Lukea Hughese a Bretta Pesceho otevřela místo na pravé straně obrany. Nemec odehrál devět zápasů. Pak šel dolů do AHL.
Sezonu ale zvedl. Na závěrečném hodnocení v dubnu 2026 mluvil o tom, že by rád zůstal, trenér Sheldon Keefe oceňoval jeho silný finiš. Nemec sám po přestupu do Calgary řekl, že vztah s Keefem „nebyl špatný“, ale že měli „jinou vizi.“ Víc k tomu neřekl.
Nový generální manažer Devils Sunny Mehta po výměně popsal situaci bez emocí: Nemec formálně nepožádal o výměnu, ale hledal jasnou cestu k větší roli. A Calgary přišlo s nabídkou, kterou Mehta označil za „příliš dobrou na odmítnutí“. Na pravé straně obrany Devils panoval přetlak, čtyři roky od draftu uběhly a za dveřmi stály dvě první kola. Matematika vyhrála nad sentimentem.
Čísla, která smlouvu zatím nepodporují
Buďme konkrétní. K datu výměny měl Nemec v NHL 49 bodů ve 155 zápasech. V sezoně 2025/26 zaznamenal kariérních 26 bodů a 11 gólů, solidní, ale ne elitní. Pro srovnání s dalšími obránci z draftu 2022:
|Hráč
|Zápasy NHL
|Body
|Lane Hutson (MTL)
|166
|146
|Pavel Minťukov (ANA)
|204
|69
|Šimon Nemec (NJD → CGY)
|155
|49
Hutson je úplně jinde, čísla jako z jiné planety. Minťukov je před Nemcem hlavně v kumulativní produkci díky stabilnějšímu ice timu. Nemec zaostává za oběma. A přesto dostal kontrakt za 7,25 milionu ročně, tedy zhruba 7 % platového stropu.
Calgary ale zjevně neplatí za uzavřený profil. Platí za věk (22 let), za pravé držení hole (na trhu vzácnost), za draftový strop dvojky a za předpoklad, že růstová křivka ještě nekončí. Je to projekce, ne odměna.
Co musí Calgary Nemcovi dát, a co musí Nemec dát Calgary
Flames po sérii odchodů veteránů otevřely mladým hráčům velké minuty. NHL.com řadí Nemce mezi kandidáty na průlomovou sezonu 2026/27 s očekáváním rozšířené role. Přesně to, co v New Jersey chybělo: jasná dráha, trpělivost s chybami, prostor pro růst.
Nemec po podpisu smlouvy prozradil, že první, komu psal, byli krajané Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Tři Slováci v jedné kabině, k tomu český útočník Adam Klapka, středoevropská enkláva v albertském ropném městě. Pro zabydlení to pomůže. Pro výkon na ledě ne.
Rozhodující bude něco jiného: zda Nemec ustojí obrannou stránku hry každý večer, ne jen v úsecích. Největší otazník nad jeho profilem není ofenziva, ta tam je. Otazník je stabilita. Konzistence. Schopnost hrát těžké matchupy proti prvním lajnám soupeřů a nevypadnout z role po dvou slabších zápasech.
Kdy se ukáže verdikt
První orientační odpověď přijde po sezoně 2026/27: minuty, role v přesilových hrách, matchupy, stabilita výkonu. Ale definitivní verdikt? Ten je na horizontu 2028/29 až 2029/30. Teprve tehdy budou známa obě předaná první kola a jasnější bude i vývoj Morina v systému Devils. Teprve tehdy půjde říct, jestli Calgary vyměnilo budoucí jedničky za hotového prvního obránce, nebo za drahého čtvrtého beka.
Nemec má v Calgary všechno, co v New Jersey postrádal: prostor, roli, důvěru, krajany v kabině a smlouvu, která říká „věříme ti“. Teď musí dokázat, že 768 milionů korun nebyla jen drahá víra v pedigree.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka