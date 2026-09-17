Rodák z Třebíče získal 34 medailí. Hokejový trenér Kostka zemřel před 17 lety

Se sportem obecně je Kostka, který se narodil v Třebíči 20. srpna 1922, spojovaný už od svého mládí. Byl středoškolským profesorem, později učil na Tyršově ústavu pro tělesnou výchovu a sport v Praze, následně 35 let přednášel na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu. Na katedře sportovních her řídil specializaci ledního hokeje, byl ředitelem trenérské školy, proděkanem a v letech 1973 – 1987 zastával funkci děkana.
Ocenění Vladimíra Kostky
• člen Síně slávy IIHF (1997)
• člen Síně slávy českého hokeje (2008)
Jeho hlavním oborem byla teorie sportovního tréninku v ledním hokeji, koordinoval výzkum a současně vedl praktickou výuku. Pojetí a výsledky jeho práce přispěly i k významnému postavení FTVS v mezinárodní organizaci vysokých škol AISEP.
Jeho profesní život ale nebyl jen o teorii, práci na vysoké škole vždy spojoval s dobrovolnou činností v ledním hokeji. Dlouhá léta vedl metodickou komisi Svazu ledního hokeje a současně byl i trenérem národního reprezentačního družstva.
Hvězdná dvojice s Jaroslavem Pitnerem
Preferoval týmovou práci a rád pracoval v trenérských dvojicích, nejdéle se Zdeňkem Andrštem, Vladimírem Bouzkem a velmi úspěšně s Jaroslavem Pitnerem, se kterým prvně aplikoval strategii bránícího levého křídla, která přinesla československému hokeji mnoho úspěchů.
Vladimír Kostka
Jako trenér či vedoucí u národního mužstva získal 34 medailí, z toho 5 zlatých, 13 stříbrných a 16 bronzových. Za největší úspěch považoval titul mistrů světa v roce 1972, který Československo opět získalo po 23 letech. Nezapomenutelná jsou i vítězství nad mužstvem SSSR v roce 1969, která přesáhla společenským a politickým dopadem význam sportovního utkání.
Názory profesora Kostky na lední hokej jsou zachovány v bohaté publikační činnosti. Napsal 33 učebnic a vysokoškolských skript, publikoval 48 výzkumných statí a přes 200 odborných článků. Kniha Moderní hokej vyšla i v šesti zahraničních zemích.
Přednášel v zahraničí
Profesor Vladimír Kostka byl dlouholetým předsedou Československého svazu ledního hokeje. Za jeho působnosti v čele ČSLH byl vypracován a do praxe uveden systém přípravy trenérů, který přispěl k vysoké úrovni metodické práce ve většině oddílů ledního hokeje. Přednášel i v zahraničí a jako první český trenér byl v roce 1997 uveden do Síně slávy IIHF. V roce 2008 i do nově založené Síně slávy českého ledního hokeje.
Vladimír Kostka zemřel v Praze 17. září 2009.