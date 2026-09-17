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Podzimní tvarohová bábovka s jablky

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Také tolik milujete sladké dezerty? K nejoblíbenějším českým dezertům patří bezesporu bábovka. Upéct můžete podzimní tvarohovou bábovku s jablky, která vás překvapí svou souhrou chutí.
Podzimní tvarohová bábovka s jablky

Podzimní tvarohová bábovka s jablky

Zdroj: Goskova Tatiana / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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