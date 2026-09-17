Český brankář Horníček uchránil Newcastle od absolutního ponížení. Shearer po zápase neudržel emoce a nadával v éteru

Čtrnáctá minuta, Jayden Bogle se otáčí na hranici šestnáctky a pálí nízko k tyči. Lukáš Horníček padá, míč vyráží. Jedenáct minut nato tentýž Bogle zkouší štěstí z dálky, a znovu naráží na českého gólmana. Těsně před přestávkou pak Horníček nejdřív zastaví pokus Gudmundssona a vzápětí zblokuje dorážku Dominica Calvert-Lewina z bezprostřední blízkosti. Přesto jde do kabin za stavu 0:3. Tři góly inkasoval, dalším třem zabránil. A právě v tom spočívá příběh večera na Elland Road: Newcastle se rozpadl, ale jeho brankář ne.
Večer, který se Newcastlu vymkl z rukou
Zápas čtvrtého kola Premier League se hrál v neděli 14. září 2026 před vyprodaným Elland Road. Leeds od první minuty diktoval tempo a Newcastle nedokázal reagovat na intenzitu domácího pressingu. Ve 32. minutě si Lewis Miley srazil míč do vlastní sítě, o dvě minuty později se trefil Bogle a v nastaveném čase prvního poločasu zavřel dveře Calvert-Lewin, 3:0 do přestávky.
Po změně stran se obraz nezměnil. V 59. minutě využil další ztrátu Newcastlu Noah Okafor a zvýšil na 4:0. Čestný úspěch hostů přišel až v 90. minutě, kdy se prosadil Bazoumana Touré. Konečných 4:1 pro Leeds posunulo domácí na třetí místo tabulky, zatímco Newcastle zůstal na pěti bodech s první porážkou pod trenérem Matthiasem Jaisslem.
Horníček: hasič v hořícím domě
Když BBC hodnotila výkony hráčů Newcastlu, Horníček dostal známku 6 z 10, nikdo z jeho spoluhráčů na víc nedosáhl. Lokální fanouškovský NUFC Blog mu dal jednu z mála solidních známek s komentářem, že bez něj to mohlo být výrazně horší. V diskusích na Redditu se opakoval motiv, který situaci vystihuje přesně: „Horníček potřebuje pomoc.“
Na FotMobu má čtyřiadvacetiletý Čech po čtyřech ligových startech sezonní průměr ratingu 7,5. Jednotlivé zápasy vypadají takto:
|Soupeř
|Rating
|Výsledek
|Liverpool
|7,8
|remíza
|Tottenham
|8,5
|výhra 2:0
|Bournemouth
|7,5
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|Leeds
|6,3
|prohra 1:4
I ten nejslabší večer v Leedsu je třeba číst v kontextu: čtyři inkasované góly, ale minimálně tři další čisté šance zlikvidované. Podle našeho čtení průběhu zápasu měl duel bez Horníčkových zákroků reálný obrys výsledku 0:5 nebo 0:6.
Shearer nemlčel, Jaissle hledal slova
Alan Shearer, legenda Newcastlu a dnes televizní expert, reagoval ještě za stavu 0:3 příspěvkem na síti X: „3:0 o poločase je ostuda.“ Sekundární zdroje přisuzují Shearerovi i ostřejší formulace z vysílání, přímý audiozáznam se ale v otevřených zdrojích nepodařilo ověřit. Jisté je, že jeho emoce mířily na týmový výkon, nikoli na brankáře.
Jaissle byl po zápase nezvykle otevřený. Mluvil o nezvládnuté fyzičnosti, o tom, že jeho tým nepřinesl na hřiště ani základní herní návyky: pressing, rozehrávku pod tlakem, ochranu prostoru před šestnáctkou. Slovo „základy“ v ústech trenéra, který přišel přestavět klub, zní varovně. Nejde o taktický detail. Jde o minimum, které má fungovat vždy.
Měsíc v Premier League: silný start, křehký rámec
Horníček přišel do Newcastlu 3. srpna 2026 z portugalské Bragy na pětiletou smlouvu. Podle komunikace Bragy zprostředkované portugalským deníkem A Bola činila přestupová částka 30,578 milionu eur, šlo o aktivaci výstupní klauzule. Sportovní ředitel Ross Wilson ho při podpisu označil za „jednoho z nejlepších mladých brankářů v Evropě.“ Newcastle nekupoval hotového veterána z top ligy, ale čtyřiadvacetiletého gólmana s evropským pohárovým profilem (semifinále Evropské ligy s Bragou, 12 čistých kont v portugalské lize) a s reprezentačním startem za Česko včetně účasti na mistrovství světa 2026.
Po prvním měsíci v soutěži se ukazuje dvojí obraz. Individuálně Horníček Premier League zvládá. Rating 8,5 na Tottenhamu, solidní výkony proti Liverpoolu i Bournemouthu, to není nováček, který by se topil. Jenže systém před ním zatím nefunguje tak, aby mohl chytat v klidu. Už teď funguje jako pojistka týmu, který pouští příliš mnoho střel a ztrácí kontrolu v nebezpečných zónách. Krátkodobě dokáže výpadky maskovat. Dlouhodobě ale sám obranu neutáhne.
Co bude dál s Newcastlem i s Horníčkem
Už v sobotu 19. září hraje Newcastle doma s Hullem a prostor na dlouhé rozebírání porážky není. Jaissle potřebuje rychlou odpověď: stabilnější střed hřiště, méně riskantní rozehrávku, lepší ochranu prostoru před vlastní brankou. Pokud Horníček ustojí roli jedničky i přes výkyvy týmu kolem sebe, jeho kandidatura na post české reprezentační jedničky výrazně zesílí. Po jednom měsíci v Premier League je na definitivní verdikty brzo. Na konstatování, že Newcastle má v bráně víc, než si momentálně zaslouží, brzo není.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner