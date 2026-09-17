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Český brankář Horníček uchránil Newcastle od absolutního ponížení. Shearer po zápase neudržel emoce a nadával v éteru

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Leeds rozstřílel Newcastle 4:1 a český brankář byl jedním z mála hráčů, kteří z Elland Road neodešli s ostudou.
Český brankář Horníček uchránil Newcastle od absolutního ponížení. Shearer po zápase neudržel emoce a nadával v éteru

Český brankář Horníček uchránil Newcastle od absolutního ponížení. Shearer po zápase neudržel emoce a nadával v éteru

Zdroj: Newcastle United FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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