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Smartphony budou opět dražší: Samsung plánuje další zdražení pamětí a úložišť

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Nárůst cen za operační paměti a úložiště odstartoval ve své podstatě již minulý rok a výrobci mobilů se snažili kompenzovat navyšování cen smartphonů, ale to...
Smartphony budou opět dražší: Samsung plánuje další zdražení pamětí a úložišť

Smartphony budou opět dražší: Samsung plánuje další zdražení pamětí a úložišť

Zdroj: Samsung
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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