Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Ulice v příštím týdnu se od pondělí do pátku přesune ze školy, kam míří nová starostka, až do domácností, kde se lidé přestávají chápat. A jeden z hrdinů se ve středu v noci vůbec nevrátí domů. Pondělní lov důvěrných informací ve škole
Hned v pondělí čeká Otu Puklického i celý učitelský sbor návštěva nové starostky, která se jim před víkendem ohlásila na kontrolu. Nikdo ve škole neví, co si na ně nachystala, takže se pedagogové předem obávají špatných zpráv. Soňa ale nepřichází jen kvůli nim. Chce se dostat k podstatným informacím o vedení školy, a proto hledá člověka, ze kterého by je mohla vytáhnout. Do cesty se jí zrovna připlete školník Kaštan. Ten má také něco na srdci…
Úterní rozhodování o plánované dovolené
První prosincový den řeší vlastní starosti Magda. Po náročném roce si nutně potřebuje odpočinout a chystá se na plánovanou dovolenou. Jenže právě v tu chvíli se dozví o ohlášeném hloubkovém auditu školy, který má brzy začít, a její volno se začíná hroutit. V cestě za odpočinkem a mořem jí ale nebude stát jen plánovaný audit, ale i její partner.
Středeční noční únik k alkoholu
Ve středu už toho bude na Prokopa moc. Už delší dobu jej trápí pochyby, jestli Adrianě a Klárce nekomplikuje život, a situaci přestane zvládat. V noci se proto nevrátí domů a únik hledá v alkoholu.
Čtvrteční nepovedené překvapení pro Lauru
Čtvrtek pokazí vztahy mezi Pavlem a jeho dcerou Laurou. Martin pro Lauru přichystá překvapení, jenže plán se obrátí proti nim. Pavel totiž zjistí, že mu dcera lže o tom, s kým zrovna je, a ihned zasáhne. Důvěra mezi otcem a dcerou je narušená a doma to mezi nimi skřípe. Pavel si ale chce dceru zase udobřit, jenže si není jistý, jak.
Páteční touha po životě mimo domov
Poslední den týdne narazí Vanda doma u Luďka. Ráda by se věnovala i něčemu mimo domov, jenže Luděk všechny její nápady hned smete ze stolu. Podle něj má zůstat doma a starat se o jejich dceru, o všechno ostatní se postará on. Vanda cítí, že její slovo nemá stejnou váhu jako Luďkovo. Od života potřebuje víc než jen péči o domácnost a její nespokojenost dál roste.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).